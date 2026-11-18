أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، والدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

يُعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من : الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل . الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري . الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

الدكتور عبد الفتاح العواري

هو الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم العواري.

من مواليــــد : 1/5/1961م بقرية برخيل مركز البلينا – سوهاج، بدأ حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية على يد والده رحمه الله تعالى- ثم التحق بمعهد بني حميل الابتدائي الأزهري، وحصل على الابتدائية الأزهرية عام (1975م)، ثم حصل على الإعدادية الأزهرية من معهد الغابات الأزهري بسوهاج عام 1978م) ، ثم الثانوية الأزهرية من نفس المعهد عام (1982م) ، ثم التحق بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر بالقاهرة عام (1983م) وحصل على الإجازة العالية عام (1986م) قسم التفسير وعلوم القرآن بتقدير عام (ممتاز مع مرتبة الشرف).

عين إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف عام (1987م) إلى (1989م)، ورشح معيدًا بكلية أصول الدين القاهرة (1989م) وواصل دراساتي العليا (تمهيدي الماجستير) لمدة عامين، وسجل رسالة التخصص (الماجستير) وكان عنوانها (تفسير آيات العندية في القرآن الكريم) وحصل على الماجستير عام (1992م) بتقدير عام (ممتاز)، وعين مدرسًا مساعدًا من 8/5/1992م.

كما سجل رسالة العالمية (الدكتوراه) في التفسير وعلوم القرآن وكان عنوانها (العام والخاص في القرآن الكريم دراسة وتفسيرًا)، وقد حصل على الدكتوراه عام (1996م) بتقدير عام (مرتبة الشرف الثانية)، وعين مدرسًا بالكلية في 5/11/1996م ، ثم رقي أستاذًا مساعدًا في 9/1/2002م فأستاذًا في 2/5/2007م) بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية وإلى الآن.

تم تعيينه رئيسًا لقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية اعتبارًا من 10/9/2012م، ثم اختياره عضوا محكما باللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة بجامعة الازهر اعتبارا من 11/2/2013م، وتم اختياره عضو بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية.

صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر بتعينه عميدا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهره في 3/8/2014م.

وسافر إلى جامعة الملك خالد بكلية الشريعة وأصول الدين بالسعودية بعد موافقة جامعة الأزهر على إعارة خدماتي وذلك لمدة تسع سنوات متتالية شارك فيها في كثير من الحلقات العلمية والندوات، وقمت بإدارة حلقات (السيمينار) التي نظمتها وحدة البحث العلمي بالكلية ومنها : موقف ابن القيم من المجاز في القرآن، وكذلك تنبيهات الحافظ ابن كثير على الفخر الرازي في بعض المسائل، وكذلك حديث القرآن عن الأنس.

كما شارك نخبة من الأساتذة في وضع مناهج كلية الشريعة وكذلك مناهج قسم القراءات القرآنية وبعد الفراغ منها ومناقشة لجنة المناهج بالجامعة لمفردات هذه المناهج وافقت الجامعة على فتح القسم.

شارك في وضع مناهج المتعلقة ببرنامج بكالوريوس والماجستير والدكتوراه بجامعة الشارقة بدولة العربية المتحدة، وشارك في لجنة تطوير المناهج بالازهر الشريف فى التعليم ما قبل الجامعى وكذلك التعليم الجامعى .

الدكتور محمد الحفناوي

هو الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، وُلِد في الأول من مايو عام 1950م، ونشأ في بيئةٍ محافظة عُرفت بحب العلم والارتباط بالأزهر الشريف، فكان منذ صغره ميّالًا إلى العلوم الشرعية، شديد الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله، حتى اتجه إلى التخصص في علم أصول الفقه، ذلك العلم الذي يُمثّل الأساس المنهجي لاستنباط الأحكام الشرعية وفهم النصوص الدينية.

التحق بكلية كلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر، وهناك تلقّى علوم الشريعة على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر، وتميّز خلال سنوات الدراسة الجامعية بتفوقه العلمي، حتى حصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية عام 1974م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وهو ما أهّله للانضمام إلى السلك الأكاديمي مبكرًا.

ثم واصل دراساته العليا في تخصص أصول الفقه، فنال درجة الماجستير عام 1979م، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه عام 1982م، ليبدأ بعد ذلك مسيرة علمية طويلة حافلة بالتدريس والبحث والتأليف والإشراف العلمي.

وقد بدأ تدرجه الوظيفي بتعيينه معيدًا بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة في الرابع من مايو عام 1975م، ثم عُيّن مدرسًا مساعدًا عام 1979م، ومدرسًا عام 1982م، قبل أن يُرقّى إلى درجة أستاذ مساعد عام 1995م، ثم إلى درجة الأستاذية عام 1998م، ليصبح أحد أبرز أساتذة أصول الفقه بجامعة الأزهر.

وفي الخامس عشر من سبتمبر عام 1998م نُقل للعمل بكلية كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة الأزهر أستاذًا بقسم أصول الفقه «غير الحنفي»، حيث واصل نشاطه العلمي والتدريسي، وأصبح من أبرز الأسماء المرتبطة بالكلية وبالمدرسة الأصولية الأزهرية المعاصرة.

كما تولّى رئاسة قسم أصول الفقه بالكلية اعتبارًا من الحادي والعشرين من يونيو 1998م وحتى الحادي والثلاثين من يناير 2002م، ثم عاد لرئاسة القسم مرة أخرى اعتبارًا من الثاني عشر من سبتمبر 2006م، وأسهم خلال تلك الفترات في تطوير الدراسات الأصولية، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وتولّى كذلك منصب وكيل الكلية خلال الفترة من السادس من فبراير 2002م وحتى الخامس من فبراير 2006م، حيث كان له دور مهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والإشراف على البرامج الأكاديمية والأنشطة العلمية داخل الكلية.

ونظرًا لمكانته العلمية الرفيعة، اختير عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة أصول الفقه، وهي من أهم اللجان العلمية المتخصصة بجامعة الأزهر، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في علمه وخبرته الأكاديمية.

وامتدت خبرته العلمية إلى خارج مصر، حيث أُعير أستاذًا زائرًا إلى جامعة قطر عام 1983م، ثم أُعير للعمل بجامعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة خلال الفترة من 1985م إلى 1988م، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1990م، ثم عاد إلى جامعة قطر خلال الفترة من 1994م حتى 1998م، وأسهم خلال هذه الفترات في نشر الفكر الأصولي الوسطي وتعميق الدراسات الفقهية في الجامعات العربية.

ومن أبرز مؤلفاته كتاب «دراسات أصولية في القرآن الكريم»، الذي تناول فيه القضايا الأصولية المستنبطة من النص القرآني، وكتاب «دراسات أصولية في السنة النبوية»، الذي عالج فيه المناهج الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية وطرق الاستدلال بها.

ويُعَدّ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي واحدًا من كبار علماء أصول الفقه في الأزهر الشريف والعالم الإسلامي المعاصر، ومن أبرز الأسماء العلمية التي أسهمت في خدمة الفقه الإسلامي وتأصيل قضاياه وتجديد النظر الأصولي في ضوء متطلبات العصر، جامعًا بين التعمق في التراث الفقهي والأصولي، والقدرة على معالجة القضايا المعاصرة بمنهج علمي رصين يستند إلى أصول الشريعة ومقاصدها،وقد شرفت بالتلمذة على يديه في الفرقة الرابعة في كلية أصول الدين.

الدكتور سيف رجب قزامل

هو الدكتور سيف رجل قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق وأستاذ الفقه المقارن، وُلد في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة بين إخوة يعملون بالزراعة، حيث الصفاء الفطري وقيم الكدّ والاجتهاد.

استشعر والده – رحمه الله – ملامح النبوغ المبكر في ابنه، فاتخذ قرارًا مصيريًا بتوجيهه إلى طريق العلم الأزهري، وكان يردد عبارته الدالة: «هذا الولد وهبته لله».

أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة، فكان ذلك الأساس المتين الذي بُنيت عليه فصاحته، ورسوخه اللغوي، وتمكنه الفقهي لاحقًا. التحق عام 1961م بمعهد سمنود الديني، في وقت لم تكن فيه المعاهد الأزهرية متوافرة بكل المراكز، فكان ينتقل من أجا إلى سمنود، مقيمًا بها طوال الأسبوع، ولا يعود إلى قريته إلا في عطلة الخميس والجمعة، في تجربة مبكرة شكّلت وعيه بقيمة التضحية في سبيل العلم.

تميز منذ صغره بتفوق فطري، خاصة في المواد العلمية والرياضيات، وكان يتطلع للالتحاق بالقسم العلمي، غير أن برّه بوالده جعله يمتثل لاختياره، فالتحق بالقسم الأدبي (الشرعي)، ليبدأ رحلة التخصص التي ستصنع اسمه لاحقًا.

التحق بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وتخرج عام 1974م حاصلًا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان من الرعيل الأول الذين طُبّق عليهم نظام السنتين التمهيديتين للماجستير عام 1976م، وهو ما أتاح له تأسيسًا علميًا عميقًا في أدوات البحث والتحقيق.

نال درجة الماجستير عن رسالته «العقوبات التعزيرية وضوابط تطبيقها في الفقه الإسلامي»، التي عالجت موضوعًا دقيقًا يمس فقه السياسة الشرعية وتحقيق مقاصد الردع والعدل.

كما نال درجة الدكتوراه عن رسالته «النيابة عن الغير في التصرفات المالية»، تحت إشراف علمي رفيع المستوى جمع بين الأستاذ الدكتور الشافعي عبد الرحمن عوض (شرعًا)، والأستاذ الدكتور محمد علي عمران (قانونًا)، وهو ما عكس مبكرًا ميله للجمع بين الفقه الإسلامي والرؤية القانونية المعاصرة.

وفي ديسمبر 1976م انتقل للعمل مدرسًا للشريعة الإسلامية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، حيث قضى خمس سنوات، تخللتها فترة مرافقة لزوجته في الخارج، ثم عاد إلى جامعة الأزهر رغبةً في الاستقرار العلمي والتفرغ الأكاديمي.

التحق بكلية الشريعة والقانون بطنطا في 1 فبراير 1982م، بعد عامين فقط من إنشائها، ليساهم في بناء كيانها العلمي منذ سنواتها الأولى، وعين معيدًا بقسم أصول الفقه، ثم انتقل إلى قسم الفقه الشافعي، واستقر لاحقًا رئيسًا لقسم الفقه المقارن.

وتولى منصب عميد الكلية مرتين: الأولى بالتعيين (1997–2001م)، والثانية عام 2011م بالانتخاب، ليكون أول عميد منتخب في تاريخ الكلية. كما يشغل عددًا من المناصب العلمية الرفيعة، أبرزها مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة (تخصص الفقه المقارن)، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – لجنة الفقه.

وقد كرّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ضمن علماء الأزهر الشريف في احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف عام 2022م، تقديرًا لمسيرته العلمية والدعوية المميزة، وهو التكريم الذي عبّر عنه فضيلته بأنه دليل على تقدير الدولة للعلم وأهل العلم، ودليل على أن مصر برئاسة الرئيس السيسي تفخر بأهل القرآن والعلم والعلماء وتعتني بهم.

