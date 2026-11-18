تفقد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الزيارة بتفقد الفريق أشرف سالم زاهر ميادين تدريب الكفاءة البدنية بقيادة قوات الصاعقة، وشاهد تنفيذ عدد من تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال قوات الصاعقة من تدريب راقٍ وكفاءة قتالية عالية، وهنأ أبطال القوات المسلحة الرياضيين الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام بدولة إسبانيا.

أعقبها قيام القائد العام للقوات المسلحة بتفقد قيادة قوات المظلات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن مجمع ميادين التدريب المتطورة والمزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل التخصصي، كما قام بمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية لمقاتلي قوات المظلات.

كما التقى الفريق أشرف سالم زاهر بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية، بما تضمه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة القتالية للفرد المقاتل، كما أدار حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة ناقش خلاله ما يدور بأذهانهم من موضوعات في مختلف المجالات، وطالبهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.