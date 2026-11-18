أكد المهندس زياد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة قنديل للتطوير العقاري، أن العاصمة الجديدة تمثل إحدى أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات العقارية في مصر، في ظل التوسع في مقار المؤسسات الحكومية والمالية والبنوك والشركات، وما يصاحبه من زيادة الطلب على المساحات الإدارية والتجارية.

وأوضح أن التطور العمراني الذي تشهده مصر يسهم في خلق فرص جديدة أمام شركات التطوير العقاري، خاصة في المشروعات التي تستهدف توفير مقار عمل حديثة تلبي احتياجات المؤسسات ورواد الأعمال.

وأشار إلى إطلاق مشروع إداري وتجاري جديد في الحي المالي الثاني بالعاصمة الجديدة، على مساحة إجمالية للموقع تبلغ نحو 9911 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي و8 طوابق متكررة، إلى جانب مستويين للبدروم.

وأضاف أن المشروع يضم مساحات إدارية وتجارية ومركزًا للأعمال وغرفًا للاجتماعات، مع الاعتماد على الحلول التكنولوجية في إدارة بعض الخدمات، بما يدعم كفاءة التشغيل.

وأكد أن التوسع في المشروعات الإدارية بالعاصمة الجديدة يعكس تنامي أهمية القطاع العقاري غير السكني، ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة لمجموعتها التي نفذت أكثر من 150 مشروعًا منذ تأسيسها عام 2003.