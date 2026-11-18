شهدت ساحة الساعة الجديدة وسط مدينة حمص السورية، اليوم الأربعاء، حالة من التوتر والاحتقان، عقب قيام سيدة برفع صورة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، في واقعة أثارت غضب عدد من المتواجدين في المكان، وتسببت في تجمعات واعتداءات عليها، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن الواقعة بدأت عندما ظهرت السيدة في الساحة وهي تحمل صورة حافظ الأسد، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين بعض الموجودين، قبل أن يتجمع عدد منهم حولها ويتطور الموقف إلى اعتداء جسدي عليها.

وأضافت الصحيفة أن دوريات الأمن الداخلي تدخلت سريعًا لاحتواء الموقف، وعملت على إبعاد السيدة عن التجمع، قبل اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، بالتزامن مع انتشار أمني في محيط الساحة لمنع اتساع دائرة التوتر أو تجدد الاحتكاكات بين المتواجدين.

وأظهرت الواقعة حجم الحساسية التي لا تزال تحيط بالرموز والشخصيات المرتبطة بالنظام السوري السابق، في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه السلطات السورية تحديات تتعلق بضبط الأمن الداخلي واحتواء التوترات المجتمعية، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تشهد تباينات حادة في المواقف السياسية والاجتماعية.

ولم تتضح حتى الآن الملابسات الكاملة للواقعة أو التهم المحتملة الموجهة إلى السيدة، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن أسباب اقتيادها للتحقيق أو الإجراءات القانونية التي ستُتخذ حيال المعتدين عليها.

