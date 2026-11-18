التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد شمس الدين شكيوة (Chemseddine Chkioua)، رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي، لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال.

وشارك في اللقاء من الجانب الفرنسي السفيرة Florence Cormon-Veyssière، ممثلة فرنسا لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب الوفد الفرنسي المرافق ، ومن الجانب المصري، الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، ، والأستاذة ريم عرابي المندوب المناوب لمصر لدى مجلس المنظمة.

وتناول اللقاء تطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي، وزيادة معدلات الربط الجوي بين مصر وفرنسا بما يدعم حركة الركاب والشحن الجوي، إلى جانب بحث مجالات التعاون مع شركة «إيرباص» في تحديث الأسطول، والصيانة والإصلاح والعمرة، والتدريب، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال سلامة الطيران، وتطوير قدرات سلطة الطيران المدني في مجالات الرقابة والإشراف والتفتيش.

وتبادل الطرفان الرؤى بشأن استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات السلامة والأمن، وكفاءة التشغيل، والاستدامة البيئية.

وفيما يتعلق بالملفات البيئية، تناول اللقاء التدابير المرتبطة بقطاع الطيران، والأطر والالتزامات الدولية ومبادئ اتفاقية شيكاغو، إلى جانب منظومتي «EU ETS» و«CORSIA» في إطار منظمة الطيران المدني الدولي، وسبل مواصلة الحوار الفني بشأنهما، بما يحقق التوازن بين المتطلبات البيئية واستدامة نمو صناعة النقل الجوي، فضلاً عن أهمية استمرار التشاور بشأن القضايا ذات الصلة.

ويعكس اللقاء أهمية الشراكة المصرية الفرنسية في مجالات الطيران المدني المختلفه ، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في صناعة النقل الجوي والتطوير الفني وسلامة الطيران، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.