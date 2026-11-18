رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي عقد مقارنة بين صفقة التعاقد النهائي مع علي محمود، لاعب إنبي السابق، وانتقال زياد كمال إلى الزمالك على سبيل الإعارة، مؤكدة أن اختلاف طبيعة التعاقدين والقيمة المالية وشروط الاتفاق يجعل المقارنة بينهما غير دقيقة.

وأثارت بنود مسودة الاتفاق الخاصة بانتقال علي محمود إلى الأهلي جدلًا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن وجود حوافز مالية إضافية إلى جانب القيمة الأساسية للصفقة، وهو ما دفع البعض إلى مقارنتها بصفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك قادمًا من إنبي.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الأهلي ضم علي محمود بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه، تُسدد على أقساط، موضحًا أن هذا المبلغ يمثل القيمة الأساسية للصفقة وفقًا لمسودة الاتفاق المتداولة.

في المقابل، أشار المصدر إلى أن انتقال زياد كمال إلى الزمالك جاء على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، مقابل 35 مليون جنيه، وفقًا للقيمة التي استند إليها في حديثه عن الاتفاق الأصلي بين الناديين.

الأهلي يوضح حقيقة الحوافز الإضافية في صفقة علي محمود

وأوضح المصدر أن مبلغ 17.5 مليون جنيه الوارد ضمن الامتيازات المالية لصفقة علي محمود ليس مستحقًا بشكل ثابت أو فوري، وإنما يرتبط بتحقيق الأهلي مجموعة من البطولات المحددة في الاتفاق على مدار موسمين.

وأضاف أن إنبي سيحصل على المبلغ كاملًا حال نجاح الأهلي في التتويج بجميع البطولات المتفق عليها، بينما تتحدد قيمة الحوافز الإضافية وفقًا للألقاب التي يحققها الفريق خلال الفترة المحددة.

وشدد المصدر على أن ربط الحوافز بتحقيق البطولات أمر معتاد في صفقات الانتقال النهائي، لافتًا إلى اختلاف وضع الناديين في الصفقتين، إذ أصبح علي محمود لاعبًا بالأهلي بشكل نهائي، بينما احتفظ إنبي بحقوق ملكية زياد كمال خلال فترة إعارته إلى الزمالك.

كما أكد أن النادي البترولي احتفظ بحقه في بيع زياد كمال إلى نادٍ آخر خلال فترات الانتقالات الشتوية التي تتخلل مدة الإعارة.

كم حصل إنبي من الزمالك مقابل إعارة زياد كمال؟

وبحسب المصدر، لم يستمر زياد كمال مع الزمالك سوى أقل من عام، بعدما أعلن النادي الأبيض ضمه في 5 فبراير 2024، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إنبي لإنهاء الإعارة في 22 يناير 2025.

وكان أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، قد كشف في تصريحات بتاريخ 27 يناير 2025، أن النادي حصل على 20 مليون جنيه إجماليًا من الزمالك مقابل الصفقة، بخلاف المستحقات الشخصية للاعب لدى القلعة البيضاء.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى الفارق في القيمة الدولارية بين الصفقتين، موضحًا أن مبلغ 30 مليون جنيه الخاص بانتقال علي محمود إلى الأهلي يعادل نحو 560 ألف دولار، بينما كانت قيمة الـ35 مليون جنيه الخاصة بإعارة زياد كمال تعادل نحو مليون و135 ألف دولار وفقًا لسعر الصرف وقت الإعلان عن الصفقة في فبراير 2024.

وترى إدارة الأهلي أن المقارنة بين الصفقتين لا يجب أن تستند إلى الأرقام المجردة أو تشابه بعض البنود المالية، في ظل اختلاف مدة التعاقد وطبيعته وحقوق الملكية وشروط صرف الحوافز الإضافية.