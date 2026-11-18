أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد سقفاً أقصى بـ 58 يوماً للخدمة في قوات الاحتياط سنوياً، مع توسيع نطاق التدريب للقوات النظامية.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه في نقاش ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، جرت الموافقة على مبادئ الجدول الزمني المحدّث للعمليات القتالية للقوات النظامية وقوات الاحتياط لعام 2027.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه من بين القرارات الأخرى، تم تحديد سقف أقصى بـ 58 يوماً للخدمة في قوات الاحتياط سنوياً؛ علماً بأن قراراً حكومياً سابقاً لعام 2026 كان قد حدد السقف بـ 55 يوماً، في حين تم استدعاء جنود الاحتياط فعلياً للخدمة لمدة قاربت 90 يوماً.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تمديد فترة التدريب للقوات النظامية، التي تأثرت برامجها التدريبية نتيجة الحاجة إليها في تنفيذ المهام العملياتية.