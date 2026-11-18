وصل ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد صباح الأربعاء، بعد رحلة جوية نقلته مباشرة من مباراته الأخيرة كمدير فني للمنتخب الأمريكي إلى معركة لتجنب الهبوط في نادٍ يستميت لاستعادة أمجاده.



ونشر بوتشيتينو صورة لمدينة مانشستر من الجو عبر حسابه على "إنستجرام"، معلناً بذلك نهاية رحلته التي استغرقت سبع ساعات قادماً من سينسيناتي.

وقد أقلته طائرة خاصة بعيد فوز المنتخب الأمريكي على هايتي يوم الثلاثاء، ليُنقل المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 54 عاماً، مباشرة إلى مركز تدريبات مانشستر يونايتد في "كارينجتون".



ومع ذلك، لا يملك بوتشيتينو متسعاً من الوقت للتأقلم مع بيئته الجديدة؛ إذ تنتظره مواجهة صعبة خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام الغريم التقليدي ليفربول يوم الأحد.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن تعيين بوتشيتينو يوم الجمعة، عقب إقالة مايكل كاريك، إذ أرجأ المدرب وصوله لقيادة المنتخب الأمريكي في مواجهتي ربع نهائي دوري أمم "كونكاكاف".



يتعين عليه الآن تحويل تركيزه سريعاً من كرة القدم الدولية إلى ضغوط العمل اليومي في الأندية، حيث ستكون كل تحركاته تحت مجهر دقيق، وسط حاجة ماسة وعاجلة لتغيير جذري في مستوى الفريق.



ولم يفز مانشستر يونايتد بلقب الدوري منذ عام 2013، وهو العام الذي شهد تقاعد المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون. ويحتل النادي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، المركز الثامن عشر حالياً بعد تحقيقه فوزاً واحداً فقط في 10 مباريات هذا الموسم؛ وهو أدنى مركز يصل إليه الفريق في هذه المرحلة من منافسات الدوري الممتاز منذ موسم 1986-1987.

وكان ذلك الموسم هو نفسه الذي تولى فيه فيرجسون قيادة الفريق، وبعد مرور 40 عاماً، يجد بوتشيتينو نفسه في ظروف مشابهة تماماً.



حقبة فيرجسون



لقد مُنح فيرجسون الوقت الكافي في مانشستر يونايتد، الذي كان قد انتظر قرابة عقدين من الزمن للفوز بلقب الدوري قبل وصوله. وبعد يومين فقط من توليه المسؤولية، خسر فريق فيرجسون أمام أكسفورد يونايتد، ليجد نفسه في منطقة الهبوط. أنهى مانشستر يونايتد ذلك الموسم في المركز الحادي عشر، واضطر للانتظار حتى عام 1993 ليتمكن فيرغسون من تحقيق لقب الدوري، رغم أنه نجح خلال تلك الفترة في الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.



ومن غير المرجح أن يحظى بوتشيتينو -الذي لم يحقق أي لقب دوري كمدرب سوى مع باريس سان جيرمان- بمثل هذا القدر من الصبر.



وفي مقابلة أجريت معه بعد المباراة على شبكة "تي إن تي سبورتس" (TNT Sports) يوم الثلاثاء، مازح لاعب الوسط الأمريكي داماركوس بيزلي -الذي قضى موسماً معاراً في صفوف مانشستر سيتي- بوتشيتينو قائلاً: "ستظل مانشستر زرقاء دائماً".



فرد عليه بوتشيتينو: "مستحيل، سترى بنفسك".



وأضاف: "امنحوني الوقت، امنحوني الوقت، وسيبدأ هذا الأمر في التغير، بالتأكيد".