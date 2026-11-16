كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة بتوليه المسؤولية الفنية لفريق مانشستر يونايتد، موضحًا خطة العمل التي جرى الاتفاق عليها قبل وصوله إلى النادي.

وقال بوتشيتينو، في تصريحات تلفزيونية: «لقد سبقني المساعدون إلى هناك؛ فهم موجودون في الموقع بالفعل. كانت هذه هي الخطة التي اتفقنا عليها مع مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني».

وأضاف: «لقد بدأوا العمل بالفعل، لأنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، وهو موعد وصولنا، ستكون الوتيرة محمومة للغاية، وستليها مباشرةً سلسلة من المباريات».

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن التحضيرات المبكرة ستساعد الجهاز الفني على التعامل مع جدول المباريات المزدحم منذ اليوم الأول، وتوفير الوقت اللازم لبدء مهمته وفق الخطة المتفق عليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، حيث فضّل بوتشيتينو إرسال مساعديه مبكرًا لبدء العمل وتجهيز الأمور قبل وصوله، في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت المتاح للتحضير.