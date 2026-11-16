بعد غياب طويل.. ظهور شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حضور عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد، الذي أُقيم مساء اليوم الاثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، في ظهور نادر لها بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور في المناسبات العامة.



ولفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار خلال العزاء، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة دون وضع مكياج، وبدت عليها علامات الحزن، أثناء تقديم واجب العزاء للمايسترو أمير عبد المجيد ومواساته في وفاة والدته.

وكانت والدة المايسترو أمير عبد المجيد قد رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية خبر وفاتها، وحرص على نعيها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.