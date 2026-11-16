تواصل لكزس اليابانية تنويع طرازاتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم سيارات تجمع بين الفئات الرياضية متعددة الاستخدامات والتقنيات الكهربائية الحديثة.

وتأتي لكزس TZ موديل 2027 ضمن هذه الإصدارات الجديدة، باعتبارها سيارة SUV متوسطة الحجم تنتمي إلى الفئة الفاخرة، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

لكزس TZ موديل 2027

محركات لكزس TZ موديل 2027

تعتمد لكزس TZ 2027 على محركين كهربائيين يعملان بالتزامن، وترتبط بهما منظومة دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 308 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 438 نيوتن متر.

وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التكوين الشائع في السيارات الكهربائية التي لا تحتاج إلى تعدد نسب النقل المستخدم في نواقل الحركة التقليدية.

لكزس TZ موديل 2027

تسارع لكزس TZ موديل 2027

تتيح هذه المنظومة للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة.

لكزس TZ موديل 2027 وقدرات الشحن

تحصل السيارة على بطارية بسعة 76.96 كيلوواط ساعة، وتصل مسافة القيادة الكهربائية إلى 407 كم بالشحنة الكاملة، أما معدل استهلاك الطاقة فيبلغ نحو 16 كيلوواط ساعة لكل 100 كم.

وتوفر لكزس TZ أكثر من خيار لشحن البطارية، إذ تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، وتستغرق عملية شحن البطارية من 0 إلى 100% نحو 7 ساعات.

وعند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، فتصل القدرة المذكورة إلى 150 كيلوواط، مع إمكانية رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 35 دقيقة.

لكزس TZ موديل 2027

أبعاد لكزس TZ موديل 2027

تأتي لكزس TZ موديل 2027 بطول يبلغ 5,100 مم، وعرض يصل إلى 1,990 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,705 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,050 مم.

وتضم السيارة مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وعجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، وفتحة سقف بانورامية.