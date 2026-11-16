أحمد موسى: طيور الظلام بتطلع مع كل استثمار جديد.. ومصر مستمرة في البناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل إجراء تتخذه الدولة يتعرض للتشكيك من قبل الخونة، مردفًا: «أي شخص جاي يستثمر في مصر عارف إنه كسبان، وإحنا كمان كسبانين، فمرحبًا بكل مستثمر يريد المكسب والاستثمار في مصر».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن طيور الظلام وأصوات الغربان بيطلعوا؛ لما ييجي استثمار لينا، يقولوا: شوفوا بيعملوا إيه؟، بنبني بلدنا، ولازم الجميع يعرف كده، الدولة لا تبيع مطارات ولا أراضي، فتحنا المجال أمام القطاع الخاص، واتهرينا يقولوا لينا: فين القطاع الخاص؟، أهو بنفتح المجال ليهم، بنفتح ليهم المجال، عشان عاوزين نخفض الدين.

وأردف أحمد موسى: «إصدار الصكوك هو أداة لجلب الأموال والتمويلات، إحنا مش بنبيع، والله البلد بفضل الله- سبحانه وتعالى- شغالة».