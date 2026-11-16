أسرع سيارة خارقة في تاريخ كوينيجسيج.. تجهيزات لا تصدق

تتصدر سيارة Koenigsegg Jesko Absolut المشهد بين أقوى السيارات الخارقة التي طورتها شركة كوينيجسيج السويدية، بعدما أصبحت المشروع الأبرز للعلامة في سباق السرعة القصوى وتحقيق الأرقام القياسية.

وحصلت السيارة على تصميم خارجي طويل ومنخفض، مع تعديلات هندسية تركز على تحسين تدفق الهواء حول الهيكل، وتظهر أبرز الاختلافات في الجزء الخلفي الذي يستغني عن الجناح الضخم الموجود في نسخة Attack.

كوينيجسيج Jesko Absolut

محرك كوينيجسيج Jesko Absolut

تعتمد Jesko Absolut على محرك V8 بسعة 5.0 لتر، مزود بشاحني توربو مزدوجين، ويولد قوة تبلغ 1280 حصانًا عند استخدام البنزين التقليدي، وترتفع إلى 1600 حصان، ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 1500 نيوتن متر، بينما يبلغ الحد الأقصى لدوران المحرك 8500 دورة في الدقيقة.

ناقل حركة بتسع سرعات

تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة Light Speed Transmission الذي طورته كوينيجسيج، ويتكون من 9 سرعات أمامية، ويعتمد على مجموعة من القوابض متعددة الأقراص لإجراء تغييرات سريعة بين نسب التروس المختلفة.

ويضم النظام تقنية Ultimate Power on Demand، التي تساعد على اختيار نسبة النقل المناسبة وفق متطلبات التسارع، بدلًا من الاعتماد على التسلسل التقليدي بين السرعات.

كوينيجسيج Jesko Absolut

كوينيجسيج Jesko Absolut وأرقام التسارع

سجلت Jesko Absolut إنجازًا بارزًا في أغسطس 2025، عندما قطعت المسافة من الثبات إلى سرعة 400 كم/ساعة ثم توقفت تمامًا خلال 25.21 ثانية، متجاوزة رقمها السابق البالغ 27.83 ثانية والمسجل في عام 2024.

كوينيجسيج Jesko Absolut

ولم تتوقف إنجازات السيارة عند هذا الحد، ففي يونيو 2026 سجلت زمنًا بلغ 8.54 ثانية لقطع مسافة ربع الميل، مع سرعة 190 ميلًا في الساعة عند خط النهاية، كما قطعت نصف الميل خلال 12.76 ثانية بسرعة وصلت إلى 232 ميلًا في الساعة.

كوينيجسيج Jesko Absolut

وبذلك تمثل Jesko Absolut واحدة من أهم السيارات في تاريخ كوينيجسيج، ليس فقط بسبب محركها الذي ينتج 1600 حصان، ولكن أيضًا بفضل سجلها في اختبارات التسارع والفرملة، والتقنيات التي طورتها الشركة خصيصًا للوصول إلى مستويات الأداء الخارق.