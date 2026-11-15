مكلارين 750 S Spider تحقق أرقام مذهلة للتسارع.. صور

تحتل السيارات المكشوفة مكانة خاصة ضمن طرازات مكلارين البريطانية، التي ارتبط اسمها منذ تأسيسها عام 1963 بتطوير سيارات الأداء العالي والاستفادة من التقنيات المستمدة من عالم سباقات السيارات.

وتأتي مكلارين 750S Spider من بين أبرز الطرازات المكشوفة، والتي تجمع بين السقف الصلب القابل للطي والمحرك الوسطي ذي الأسطوانات الثماني، مع الاعتماد على هيكل خفيف الوزن يساهم في تحسين الاستجابة والتسارع.

مكلارين 750S Spider

محرك مكلارين 750S Spider

تعتمد مكلارين 750S Spider على محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر، مزود بشاحني توربو، وتبلغ قوته 740 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

مكلارين 750S Spider

تسارع مذهل لسيارة مكلارين 750 S Spider

وتظهر قدرات هذه المنظومة بوضوح في أرقام التسارع، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 332 كم في الساعة، وتستوعب خزانة الوقود سعة 72 لترًا.

مكلارين 750S Spider

تصميم مكلارين 750S Spider

تستفيد السيارة من توزيع المحرك في المنتصف خلف المقاعد، مع توفير مساحة تخزين أمامية تبلغ 150 لترًا، وأخرى خلفية بسعة 58 لترًا، ويبلغ وزنها التشغيلي نحو 1,438 كجم، مع الارتكاز على قاعدة عجلات تبلغ 2,670 مم.

مكلارين 750S Spider

وتعتمد السيارة مكلارين 750S Spider على مصابيح أمامية بتصميم نحيف، مع عجلات رياضية، حيث تأتي العجلات الأمامية بقياس 19 بوصة والخلفية بقياس 20 بوصة، ويبلغ طول السيارة 4,569 مم، وعرضها 1,930 مم دون المرايا، ويرتفع إلى 2,161 مم عند احتسابها، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,196 مم.