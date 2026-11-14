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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني.. بقدرات لا تصدق

لامبورجيني فينومينو Fenomeno
لامبورجيني فينومينو Fenomeno
صبري طلبه

تقدم لامبورجيني فينومينو Fenomeno واحدة من أبرز محطات التطور في تاريخ سيارات الشركة الإيطالية، بعدما جمعت بين محرك V12 تقليدي ومنظومة دفع كهربائية متطورة، لتصل إلى مستويات أداء غير مسبوقة ضمن سيارات العلامة المخصصة للطرق.

تصميم لامبورجيني فينومينو Fenomeno

حصلت فينومينو على تصميم يعتمد على الخطوط الحادة والتفاصيل الانسيابية، مع واجهة أمامية تضم فتحات تهوية كبيرة مستوحاة من سيارات السباقات، ومصابيح نهارية بتصميم جديد يستلهم بعض عناصر شعار لامبورجيني. 

لامبورجيني فينومينو Fenomeno

ويمتد المظهر الرياضي إلى الجانبين من خلال خطوط متصلة تمنح الهيكل هيئة منخفضة وممتدة، بينما تظهر في الخلف عناصر ديناميكية تشمل ناشرًا هوائيًا وجناحًا خلفيًا قابلًا للرفع، بما يساعد على تحسين تدفق الهواء وتعزيز الثبات عند السرعات العالية. 

لامبورجيني فينومينو Fenomeno

أبعاد كبيرة وهيكل خفيف الوزن

تبلغ أبعاد السيارة 5036 ملم طولًا، و2072 ملم عرضًا دون احتساب المرايا الجانبية، و1161 ملم ارتفاعًا، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2779 ملم، ورغم هذه الأبعاد، حرصت لامبورجيني على الحد من الوزن باستخدام هيكل أحادي مصنوع من ألياف الكربون متعددة التقنيات، ليصل الوزن الجاف إلى 1772 كيلوجرامًا. وترتكز السيارة على عجلات رياضية قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف.

لامبورجيني فينومينو Fenomeno

محرك V12 ومنظومة هجينة بقوة 1080 حصانًا

تعتمد فينومينو على محرك V12 طبيعي السحب بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة تبلغ 835 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 725 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتعاون مع ثلاثة محركات كهربائية، اثنان منها على المحور الأمامي، والثالث مدمج مع ناقل الحركة، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1080 حصانًا، وتتضمن منظومة الحركة بطارية ليثيوم أيون، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات.

لامبورجيني فينومينو Fenomeno

تسارع لامبورجيني فينومينو Fenomeno

تظهر القدرات الحقيقية للسيارة في أرقام الأداء، إذ تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية، والوصول إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثانية، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترًا في الساعة. 

لامبورجيني فينومينو Fenomeno لامبورجيني فينومينو لامبورجيني فينومينو Fenomeno

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