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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات الكروس أوفر ذات الطابع الرياضي، والتي تختلف بحسب العلامات وبلد المنشأ، إلى جانب التنوع السعري والتقني.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر

نيسان ماجنايت 

نيسان ماجنايت 

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 860,000 و960,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، بقوة قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 810 ألف جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 915,000 و 1,015,000 جنيه.

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