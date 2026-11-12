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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاجوار F-Pace 2026 بمهام الدفع الكلي وقوة 575 حصانا

جاجوار F-Pace
جاجوار F-Pace
صبري طلبه

تنتمي جاجوار F-Pace موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم عالميًا بعدة نسخ تختلف من حيث التجهيزات والقدرات الميكانيكية، ومن بينها SVR 575 Edition التي تمثل النسخة الأعلى أداءً ضمن التشكيلة. 

محرك سوبرتشارج بقوة 575 حصانًا

تحصل جاجوار F-Pace SVR 575 Edition على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من 8 أسطوانات V8، بسعة 5.0 لتر، ويعتمد على تقنية الشحن الفائق سوبرتشارج، وينتج قوة تصل إلى 575 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر.

جاجوار F-Pace 

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يتولى نقل القوة إلى نظام الدفع الكلي AWD، وعلى مستوى استهلاك الوقود، يبلغ المعدل نحو 11 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 83 لترًا.

تسارع جاجوار F-Pace

تظهر القدرات الميكانيكية لسيارة جاجوار F-Pace SVR 575 Edition بوضوح عند النظر إلى أرقام الأداء، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4 ثوانٍ فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 286 كم في الساعة، وتصل قدرة السحب إلى 2,400 كجم.

جاجوار F-Pace 

تصميم وأبعاد F-Pace 

تعتمد جاجوار F-Pace 2026 على هيكل يبلغ طوله 4,747 مم، ويصل عرضه إلى 1,936 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,670 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,874 مم. 

ويصل الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب إلى 2,058 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 793 لترًا، وتتضمن التجهيزات الخارجية لسيارة جاجوار F-Pace مصابيح تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

جاجوار F Pace جاجوار F Pace جاجوار F Pace موديل 2026 مواصفات جاجوار F Pace

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