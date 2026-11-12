وفاة طفلة 10 سنوات في حادث دهس بتروسيكل أمام المعهد الديني بشارع علم الروم في مطروح

شهد شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما صدمها تروسيكل أمام المعهد الديني بالمنطقة.

بلاغ بالحادث

واستقبلت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، ونقل الطفلة إلى مستشفى مطروح العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذها لم تكلل بالنجاح، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وعلى الفور، جرى التحفظ على مركبة التروسيكل وقائدها، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق وتحديد أسباب وملابسات الحادث.