محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كليتي العلوم الأزهرية للبنين والبنات

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، كليتي العلوم الأزهرية للبنين والبنات، في إطار دعم التوسع في إتاحة التعليم الجامعي لأبناء المحافظة، وتوفير فرص تعليمية متميزة بالقرب من محل إقامتهم.

تفقد اقسام الكليتين

وتفقد محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر الكليتين، واطلعا على القاعات الدراسية والإمكانات والتجهيزات التعليمية، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المقيدين بالكليتين 327 طالبًا وطالبة، منهم 89 طالبًا بكلية البنين و238 طالبة بكلية البنات.

وتضم الكليتان أقسام اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، بما يعزز فرص أبناء مطروح في استكمال دراستهم الجامعية الأزهرية، ويخفف عنهم وأسرهم أعباء الانتقال إلى المحافظات الأخرى.

وأكد محافظ مطروح أن افتتاح الكليتين يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وخطوة جديدة نحو استكمال مسيرة التوسع في التعليم الجامعي الأزهري، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع جامعة الأزهر، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وبناء الإنسان.

وفي إطار الاهتمام بنشر القيم الدينية وترسيخ الوعي لدى النشء والشباب، أعلن المحافظ عن إطلاق مبادرة *«1000 طالب لحفظ القرآن الكريم»* خلال شهر ديسمبر المقبل، داعيًا طلاب وطالبات المحافظة إلى المشاركة في المبادرة والإقبال على حفظ كتاب الله، بما يعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

جاء ذلك بحضور العميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة مطروح لكلا من ( النائب احمد جمعة بدر , النائبة تيسير دهيم و النائبة اسماء عبدالقادر ) و العمده موسي سبيته رئيس مجلس العمد و المشايخ , والشيخ جمعة بدر والدكتور وليد خليفه عميد الكليه وقيادات الازهر والاوقاف وطلاب الجامعه ، ولفيف من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .