8 قتلي و 17 مصاب.. ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في نيويورك

واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى منهار في بروكلين بمدينة نيويورك، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى ثمانية أشخاص.

وقالت سلطات مدينة نيويورك إن ما لا يقل عن 17 شخصاً أصيبوا عندما انهار مبنى سكني من ثلاثة طوابق على حافة موقع إنشاءات في حي فلاتبوش بالمنطقة، عند نحو الساعة الرابعة عصر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

إصابات حرجة بينهم أطفال ورجال إطفاء

وأوضح المسؤولون أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح حرجة، وأن ما لا يقل عن سبعة أطفال كانوا من بين المصابين. ولم يتضح بعد ما إذا كان من بين القتلى قُصّر.

وقال زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، في منشور على منصة "إكس" صباح الخميس، إنه "مفجوع" بالمأساة. وكتب: "ثمانية من سكان نيويورك فقدوا حياتهم الآن، وأصيب ما لا يقل عن 17 آخرين، بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء".

وأضاف: "لا توجد كلمات تعبر عن خسارة بهذا الحجم. قلبي مع أسر وأحباء من فقدناهم، ومن أصيبوا، وكل من يشعر بالحزن اليوم".

دعوة للابتعاد عن الموقع

وحث ممداني الجمهور على الابتعاد عن الموقع في شارع فلاتبوش، حيث عمل نحو 250 من المستجيبين الأوائل من إدارة إطفاء مدينة نيويورك (FDNY) طوال الليل في ظروف وصفها ممداني بأنها "بالغة الخطورة" للعثور على أي شخص لا يزال محاصراً.

وقالت الإدارة، في بيان بالبريد الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" صباح الخميس، إنها ما زالت تأمل في العثور على ناجين.

حفارات وطائرات مسيّرة وكلاب بحث

وجلب العمال حفاراً في الساعات الأولى من صباح الخميس للمساعدة في إزالة القطع الأكبر من الحطام من المبنى، الذي كان يضم عدداً من الشقق. وتم استخدام طائرات مسيّرة ووحدات كلاب للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت في مكان الحادث مساء الأربعاء فرقاً تنقل عدة أشخاص على نقالات. وتم انتشال أحد الأشخاص، وكان مغطى بالغبار، عند نحو الساعة 6:30 مساءً بعد أن حفرت فرقة ثقباً عبر بعض الأنقاض.

إنقاذ امرأة حامل في شهرها السادس

ومن بين من تم إنقاذهم امرأة حامل في شهرها السادس، كان زوجها يبحث عنها طوال فترة ما بعد الظهر، وفق ما أفادت به قناة "WABC" التابعة لشبكة "ABC News" في نيويورك.

وقال الرجل للقناة: "لدي تحديث. إنها على قيد الحياة، ما زالت على قيد الحياة. أنا سعيد جداً".

وتجمع العشرات من المارة، بعضهم بالدموع، لمتابعة عملية الإنقاذ. وقالت ليليان بونسينيوري، مفوضة إدارة إطفاء نيويورك، لحشد في مؤتمر صحفي مسائي: "نعلم أننا لم ننته هنا، ومن المرجح أننا لن ننتهي لفترة طويلة".

مخاوف من سوء الأحوال الجوية

وزاد من إلحاح الموقف توقعات الطقس التي تنبأت بهطول أمطار غزيرة مع احتمال حدوث عواصف رعدية ورياح عاتية تمر عبر المنطقة من منتصف النهار وحتى بعد ظهر الخميس.

ولجأ عدد من الأشخاص الذين شردهم الانهيار إلى كنيسة "بيثيسدا" التابعة لكنيسة الرب المقابلة للموقع.

المبنى كان على حافة حفرة إنشاءات

وكان المبنى المنهار يقع على حافة قطعة أرض تم فيها هدم مبنى آخر من طابق واحد لمشروع إنشاءات. وكان الموقع قيد الحفر، وملأ المبنى الذي سقط حفرة البناء بالطوب والخشب.

وبقي مبنى آخر يتشارك جداراً مع المبنى المنهار قائماً، لكن جداره تمزق، مما كشف الغرف بالداخل، بما في ذلك غرفة نوم وخزائن مليئة بالملابس.

تحقيق في أسباب الانهيار ومخالفات سابقة

وبدأ محققون من إدارة المباني في مدينة نيويورك التواجد في المكان لبدء تحقيق في سبب الانهيار.

وأفادت قناة "NY1" الإخبارية بأن الإدارة سجلت عدة مشكلات مع مشروع مجاور للمبنى المنهار في مايو، بما في ذلك العمل أثناء وجود أمر بوقف العمل، وعدم وجود حماية علوية مناسبة للعقارات المجاورة، وعدم الالتزام برسومات البناء المعتمدة.

وقالت "NY1" إن إدارة الإسكان والحفاظ والتطوير في المدينة سجلت ما يقرب من 100 مخالفة في المبنى المنهار يعود تاريخها إلى عام 1972.

وتُظهر سجلات العقارات أن المبنى كان من ثلاثة طوابق يضم أربع وحدات سكنية ووحدة تجارية واحدة.