وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس عن تحطم مروحية من طراز "S-70" في ولاية ملاتيا، وذلك لأسباب لم تُعرف بعد.

سقوط مروحية عسكرية تركية

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان عاجل أن المروحية العسكرية سقطت في حي يشيلي يورت بولاية ملاتيا، تم الوصول إلى الحطام، وبدأت أعمال البحث والإنقاذ فوراً.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم إرسال عدد كبير من فرق الإطفاء وفرق الطوارئ الطبية إلى مكان الحادث.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي في 31 أكتوبر الماضي، إثر تعرضه لإطلاق نار من الجانب الإيراني على الحدود بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن مسئولين أتراكا وإيرانيين عقدوا اجتماعا في موقع الحادث في 3 نوفمبر الجاري، لبحث ملابساته، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية بدأت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها.