قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية
كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين
وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين
دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا
نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري
الصحة: مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية لتفعيل الاستراتيجية العربية لتبادل الخبرات الطبية
تعديلات مرتقبة لتعزيز نفاذ الصادرات.. قانون «الوكالة المصرية» أمام النواب الثلاثاء
طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
البورصة المصرية تربح 118 مليار جنيه خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري

شرطة واشنطن
شرطة واشنطن
خاطر عبادة

أعلنت شرطة واشنطن أنها تمكنت من السيطرة على مطلق النار في حي لوجان سيركل بعد إصابته بطلق ناري، دون تأكيد حالته الصحية بعد.

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين

وأكدت الشرطة في واشنطن العاصمة مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم، فيما حذرت الشرطة السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال جيفري دبليو كارول، الرئيس المؤقت لقسم شرطة العاصمة، في مؤتمر صحفي: "في هذا الوقت، عثرنا على أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص هنا في مكان الحادث، وشخص واحد متوفى".

وأضاف أن من بين الناجين، واحد في حالة حرجة والآخرين لا يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

عمدة واشنطن: تم إطلاع البيت الأبيض

وصرحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، في المؤتمر الصحفي بأن هذا "عمل عنف مسلح لا معنى له"، وأن "المسلح المنفرد قد تم احتواؤه". كما أكدت أنه تم إطلاع البيت الأبيض على الأمر.

المشتبه به تحصن في شقته وأطلق النار على الضباط

وقال الضباط إنهم يعتقدون أن المشتبه به تحصن داخل شقته وأنه أطلق النار على الضباط أكثر من مرة.

وقال كارول إن المشتبه به كان يحمل مسدساً في وقت ما، لكن الشرطة "لا تعلم ما إذا كانت هناك أسلحة أخرى متورطة". وكان المشتبه به أيضاً عضواً في النادي الرياضي.

نزاع مع إدارة المبنى السكني

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به كان لديه "نزاع" يتعلق بمبنى سكني، وأن لديها "فكرة" عن هويته.

وقال كارول: "نعلم بوجود خلاف بينه وبين جمعية أصحاب المنازل في ذلك المبنى، ولكننا في هذه المرحلة نواصل التحقيق في ذلك".

ساعة مفاوضات ثم اقتحام

وقال كارول إن المفاوضين تواصلوا مع المشتبه به وتحدثوا معه لمدة ساعة عبر الهاتف. بعد ذلك، سمع الضباط صوت إطلاق نار، فتوقف المشتبه به عن التواصل معهم؛ فقاموا باقتحام المكان، ووجدوا المشتبه به مصابًا بما يبدو أنه جرح ناري ألحقه بنفسه.

وأضاف كارول أنه تم تقديم خدمات الطوارئ منذ ذلك الحين، ولم يتم تأكيد حالته. وقال إنهم يعتقدون أن الشقة تعود للمشتبه به.

العثور على المشتبه به في مبنى مجاور

وقال كارول إن الشرطة عثرت على المشتبه به، وهو رجل أبيض، مصاباً بطلق ناري في مبنى سكني مجاور لمكان إطلاق النار الأول. وأضاف أن المشتبه به "محاصر".

حريق في الصالة الرياضية

وأكد كارول أن الشرطة تجري تحقيقاً في كل شيء، وأنهم "في المراحل الأولى جداً من التحقيق".

وأضاف أنهم يعتقدون أن حريقاً اندلع في وقت ما داخل الصالة الرياضية، وأنه تم إخماده والسيطرة عليه.

أمر بالبقاء في المنازل وإغلاق المدارس والصالة الرياضية

وأصدرت الشرطة أمراً بالبقاء في المنازل بعد إطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل في حي لوغان سيركل في واشنطن العاصمة.

وتم إغلاق الصالة الرياضية حتى إشعار آخر بعد حادثة إطلاق النار. ونشرت شركة "Vida Fitness" قصة على إنستغرام تُعلم فيها الأعضاء بأن موقعها في لوجان سيركل مغلق "حتى إشعار آخر".

وقالت الشركة: "إن سلامة ورفاهية أعضائنا وضيوفنا وفريقنا هي أولويتنا القصوى. نرجو منكم تجنب السفر إلى موقع لوجان سيركل والمنطقة المحيطة به حتى إشعار آخر. إذا كنتم متواجدين حاليًا في المنطقة، فيرجى اتباع جميع تعليمات سلطات إنفاذ القانون المحلية".

كما أعلنت مدارس مقاطعة كولومبيا العامة حالة التأهب في العديد من المدارس القريبة من موقع إطلاق النار، مما يعني أنه لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج من حرم المدارس، لكن الأنشطة داخلها تظل طبيعية.

شرطة واشنطن إطلاق نار أمريكا البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

احمد العوضي ومحمد رمضان

مشاهدات اللحمة.. أحمد العوضي ومحمد رمضان يتبادلان الردود الساخرة عبر فيسبوك

حدوتة

كندة علوش تشيد بفيلم «حدوتة» بعد مشاهدته مع منى زكي وتامر حبيب: ضحكنا وعيطنا

بوستر فيلم البرانية

اليوم.. العرض الأول لـ البرانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد