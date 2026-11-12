نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري

أعلنت شرطة واشنطن أنها تمكنت من السيطرة على مطلق النار في حي لوجان سيركل بعد إصابته بطلق ناري، دون تأكيد حالته الصحية بعد.

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين

وأكدت الشرطة في واشنطن العاصمة مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم، فيما حذرت الشرطة السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال جيفري دبليو كارول، الرئيس المؤقت لقسم شرطة العاصمة، في مؤتمر صحفي: "في هذا الوقت، عثرنا على أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص هنا في مكان الحادث، وشخص واحد متوفى".

وأضاف أن من بين الناجين، واحد في حالة حرجة والآخرين لا يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

عمدة واشنطن: تم إطلاع البيت الأبيض

وصرحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، في المؤتمر الصحفي بأن هذا "عمل عنف مسلح لا معنى له"، وأن "المسلح المنفرد قد تم احتواؤه". كما أكدت أنه تم إطلاع البيت الأبيض على الأمر.

المشتبه به تحصن في شقته وأطلق النار على الضباط

وقال الضباط إنهم يعتقدون أن المشتبه به تحصن داخل شقته وأنه أطلق النار على الضباط أكثر من مرة.

وقال كارول إن المشتبه به كان يحمل مسدساً في وقت ما، لكن الشرطة "لا تعلم ما إذا كانت هناك أسلحة أخرى متورطة". وكان المشتبه به أيضاً عضواً في النادي الرياضي.

نزاع مع إدارة المبنى السكني

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به كان لديه "نزاع" يتعلق بمبنى سكني، وأن لديها "فكرة" عن هويته.

وقال كارول: "نعلم بوجود خلاف بينه وبين جمعية أصحاب المنازل في ذلك المبنى، ولكننا في هذه المرحلة نواصل التحقيق في ذلك".

ساعة مفاوضات ثم اقتحام

وقال كارول إن المفاوضين تواصلوا مع المشتبه به وتحدثوا معه لمدة ساعة عبر الهاتف. بعد ذلك، سمع الضباط صوت إطلاق نار، فتوقف المشتبه به عن التواصل معهم؛ فقاموا باقتحام المكان، ووجدوا المشتبه به مصابًا بما يبدو أنه جرح ناري ألحقه بنفسه.

وأضاف كارول أنه تم تقديم خدمات الطوارئ منذ ذلك الحين، ولم يتم تأكيد حالته. وقال إنهم يعتقدون أن الشقة تعود للمشتبه به.

العثور على المشتبه به في مبنى مجاور

وقال كارول إن الشرطة عثرت على المشتبه به، وهو رجل أبيض، مصاباً بطلق ناري في مبنى سكني مجاور لمكان إطلاق النار الأول. وأضاف أن المشتبه به "محاصر".

حريق في الصالة الرياضية

وأكد كارول أن الشرطة تجري تحقيقاً في كل شيء، وأنهم "في المراحل الأولى جداً من التحقيق".

وأضاف أنهم يعتقدون أن حريقاً اندلع في وقت ما داخل الصالة الرياضية، وأنه تم إخماده والسيطرة عليه.

أمر بالبقاء في المنازل وإغلاق المدارس والصالة الرياضية

وأصدرت الشرطة أمراً بالبقاء في المنازل بعد إطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل في حي لوغان سيركل في واشنطن العاصمة.

وتم إغلاق الصالة الرياضية حتى إشعار آخر بعد حادثة إطلاق النار. ونشرت شركة "Vida Fitness" قصة على إنستغرام تُعلم فيها الأعضاء بأن موقعها في لوجان سيركل مغلق "حتى إشعار آخر".

وقالت الشركة: "إن سلامة ورفاهية أعضائنا وضيوفنا وفريقنا هي أولويتنا القصوى. نرجو منكم تجنب السفر إلى موقع لوجان سيركل والمنطقة المحيطة به حتى إشعار آخر. إذا كنتم متواجدين حاليًا في المنطقة، فيرجى اتباع جميع تعليمات سلطات إنفاذ القانون المحلية".

كما أعلنت مدارس مقاطعة كولومبيا العامة حالة التأهب في العديد من المدارس القريبة من موقع إطلاق النار، مما يعني أنه لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج من حرم المدارس، لكن الأنشطة داخلها تظل طبيعية.