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طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية

طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
عبد الفتاح تركي

أصبح بإمكان المواطنين استخراج توكيل رسمي عام في القضايا إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال خدمة جديدة أطلقتها وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة مصر الرقمية في 7 نوفمبر 2026، وتعتمد الخدمة على استخدام تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، من خلال مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا واستلام محرر التوكيل عن طريق البريد المصري.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على معاملات التوثيق، خاصة أن متوسط معاملات التوكيل الرسمي العام في القضايا المنفذة يوميًا بمكاتب ومنافذ التوثيق يبلغ نحو 18 ألف معاملة، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذا النوع من التوكيلات وأهمية توفير وسائل إلكترونية لإنجاز إجراءاته.

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وتتيح الخدمة للمواطن تسجيل بيانات التوكيل والطرف الثاني، واستكمال إجراءات التحقق الإلكتروني، ثم التوقيع على طلب التوكيل باستخدام شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، قبل تحديد عنوان استلام المحرر وإرساله من خلال البريد المصري.

كيف تستخرج توكيلًا رسميًا عامًا في القضايا أونلاين عبر مصر الرقمية؟

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تبدأ بتسجيل الدخول وتنتهي بتحديد عنوان استلام التوكيل.

وتتمثل خطوات استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا فيما يلي:

1- الدخول إلى منصة مصر الرقمية

تبدأ إجراءات استخراج التوكيل بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمواطن، واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» من قائمة الخدمات المتاحة.

2- تسجيل بيانات التوكيل والطرف الثاني

بعد اختيار الخدمة، يتعين على المواطن إدخال بيانات المعاملة المطلوبة، إلى جانب تسجيل بيانات الطرف الثاني الذي سيصدر التوكيل لصالحه، سواء كان محاميًا أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضرورة التأكد من سريان بطاقتي الرقم القومي للطرفين.

3- استكمال التحقق من خلال تطبيق الهوية الرقمية

ينتقل المواطن من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات التحقق من هويته وأهليته وإرادته، وفقًا للإجراءات المعتمدة للخدمة.

وتعتمد عملية التحقق على مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح التأكد من شخصية المواطن إلكترونيًا قبل استكمال إصدار التوكيل.

4- سداد رسوم استخراج التوكيل إلكترونيًا

عقب إدخال البيانات واستكمال الإجراءات المطلوبة، يتعين على المواطن سداد الرسوم المستحقة مقابل إصدار التوكيل، وذلك باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.

5- التوقيع الإلكتروني على طلب التوكيل

بعد استكمال خطوات التحقق وسداد الرسوم، يحصل المواطن على شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، ويجب الانتباه إلى أن هذه الشهادة تُستخدم لمرة واحدة في كل معاملة، ويمكن الاستعانة بها لإتمام التوقيع الإلكتروني على طلب إصدار التوكيل.

6- تحديد عنوان استلام التوكيل بالبريد المصري

في المرحلة الأخيرة، يقوم المواطن بتسجيل عنوانه وبيانات التوصيل المطلوبة، حتى يتم إرسال محرر التوكيل الصادر إلكترونيًا إليه من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكتب التوثيق لاستلامه.

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ما شروط استخراج توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد؟

حددت الخدمة الإلكترونية الجديدة مجموعة من المتطلبات التي ينبغي توافرها لدى المواطنين الراغبين في إصدار توكيل رسمي عام في القضايا دون زيارة مكاتب الشهر العقاري، وترتبط هذه الشروط بامتلاك الحساب الإلكتروني واستكمال التحقق من الهوية وصحة بيانات أطراف المعاملة.

وتشمل أبرز شروط استخراج توكيل عام في القضايا أونلاين ما يلي:

امتلاك حساب على منصة مصر الرقمية.

توافر تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات التحقق.

تسجيل بيانات المعاملة والطرف الثاني بصورة صحيحة.

سريان بطاقتي الرقم القومي للطرفين.

استكمال التحقق من الهوية والأهلية والإرادة باستخدام البصمة البيومترية ومسح الوجه.

سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.

تحديد عنوان استلام التوكيل وبيانات التوصيل.

وتتطلب الاستفادة من الخدمة الالتزام بهذه الإجراءات بالترتيب، بداية من تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، مرورًا بإدخال بيانات أطراف التوكيل والتحقق من الهوية باستخدام تطبيق الهوية الرقمية، وصولًا إلى سداد الرسوم والتوقيع الإلكتروني وتحديد عنوان التوصيل.

كما تمثل صلاحية بطاقتي الرقم القومي للطرفين أحد المتطلبات المهمة لإتمام المعاملة، إلى جانب ضرورة صحة البيانات المسجلة، حتى يمكن استكمال إجراءات إصدار التوكيل وفق الضوابط المعتمدة.

كيف يعمل تطبيق الهوية الرقمية في استخراج توكيل القضايا؟

يمثل تطبيق الهوية الرقمية عنصرًا أساسيًا في منظومة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد، إذ يعتمد عليه المواطن لاستكمال إجراءات التحقق من هويته وأهليته وإرادته قبل إتمام المعاملة إلكترونيًا.

وتتم عملية التحقق من خلال مسح الوجه ومقارنته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح التأكد من هوية صاحب الطلب دون الحاجة إلى حضوره شخصيًا أمام موظفي مكاتب التوثيق.

وبعد استكمال عملية التحقق، يحصل المواطن على شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، وتُستخدم هذه الشهادة لمرة واحدة في كل معاملة، بما يسمح له بالتوقيع إلكترونيًا على طلب إصدار التوكيل العام في القضايا.

وتعتمد الخدمة بذلك على الربط بين منصة مصر الرقمية وتطبيق الهوية الرقمية، بحيث يتم إدخال بيانات المعاملة عبر المنصة، واستكمال التحقق من الشخصية من خلال التطبيق، ثم تنفيذ إجراءات التوقيع الإلكتروني وسداد الرسوم وتحديد عنوان الاستلام.

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كم يبلغ عدد معاملات التوكيل العام في القضايا يوميًا؟

جاء إطلاق خدمة استخراج التوكيل الرسمي العام في القضايا إلكترونيًا استجابة للإقبال الكبير على خدمات التوثيق، خاصة هذا النوع من التوكيلات الذي يشهد حجمًا ملحوظًا من المعاملات اليومية داخل مكاتب ومنافذ التوثيق.

ويبلغ متوسط عدد المعاملات المنفذة بشأن التوكيل الرسمي العام في القضايا نحو 18 ألف معاملة يوميًا، وهو ما دفع إلى إتاحة وسيلة إلكترونية جديدة تساعد المواطنين على إنجاز هذه المعاملة عن بُعد، دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وأعلنت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق الخدمة الجديدة في 7 نوفمبر 2026، لتوفير بديل إلكتروني يتيح تسجيل بيانات التوكيل والتحقق من هوية المواطن والتوقيع على الطلب إلكترونيًا، مع إمكانية استلام محرر التوكيل من خلال البريد المصري.

وتستهدف الخدمة تسهيل إجراءات الحصول على التوكيل الرسمي العام في القضايا، في ظل حجم المعاملات اليومية المرتبط بهذا الإجراء، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية لإنجاز الخدمات الحكومية.

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ما رابط استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا؟

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، والبدء في تسجيل البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات التحقق الإلكتروني.

كما يمكن تحميل تطبيق الهوية الرقمية مجانًا من متجري Google Play وApp Store، لاستخدامه في استكمال إجراءات التحقق من الهوية والأهلية والإرادة والتوقيع الإلكتروني على طلب التوكيل.

وتتيح الخدمة استلام محرر التوكيل الصادر إلكترونيًا من خلال البريد المصري، بعد إدخال عنوان المواطن وبيانات التوصيل المطلوبة، بما يوفر إمكانية إنهاء المعاملة عن بُعد دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

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