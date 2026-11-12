قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية
كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين
وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين
دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا
نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري
الصحة: مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية لتفعيل الاستراتيجية العربية لتبادل الخبرات الطبية
تعديلات مرتقبة لتعزيز نفاذ الصادرات.. قانون «الوكالة المصرية» أمام النواب الثلاثاء
طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
البورصة المصرية تربح 118 مليار جنيه خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية لتفعيل الاستراتيجية العربية لتبادل الخبرات الطبية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ختام أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي عقد يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس العربي للاختصاصات الصحية ورؤساء هيئات الاختصاص ونخبة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة.

تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية وجامعة الدول العربية

نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة الكلمة الختامية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق وتحديد مسؤوليات كل طرف وتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية، بما يضمن استمرارية الجهد وتحويله إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم. 

وأضاف أنه ينبغي أن تظل الكفاءات الصحية العربية المهاجرة شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول وتطوير السياسات وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تطوير القوى العاملة الصحية من خلال تحديث منظومات التعليم والتدريب وتعزيز التعليم القائم على الكفايات وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية والاستفادة من التحولات العلمية والتكنولوجية بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على جوهر الممارسة القائمة على العلم والمسؤولية المهنية والإنسانية. 

وأكد أن مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية إلى تفعيل الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير النظم الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن العربي.

ومن جانبه وجه الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر وإلى جامعة الدول العربية والمشاركين والخبراء، موضحًا أن المناقشات أظهرت توافقًا على توسيع فرص مشاركة الكفاءات الصحية المهاجرة في تطوير التعليم والتدريب الطبي وتحسين الخدمات الصحية في بلدانها من خلال التعاون المستمر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يمتد إلى البحث العلمي والابتكار والتطوير المهني المستمر.

وألقت الوزير المفوض ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية البيان الختامي الصادر تحت عنوان «إعلان القاهرة»، والذي أطلق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة (2026–2030) بوصفها إطارًا عربيًا مشتركًا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود استكمالًا لما أرساه «إعلان عمّان» الصادر عن المؤتمر الأول في أكتوبر 2024. ودعا الإعلان إلى إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس نتائجها ومراجعتها دوريًا، وتخطيط القوى العاملة الصحية وفق احتياجات كل نظام صحي وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصصات لسد الفجوات، والتعاون لإنشاء منصة إلكترونية لحصر الكفاءات الصحية العربية في الخارج وتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع هذه الكفاءات وتهيئة الظروف المهنية والتشريعية لمشاركتها في تطوير الخدمات والتعليم والبحث والابتكار.

ورحب الإعلان بإطلاق الأمين العام لجامعة الدول العربية شبكة الإغاثة الإنسانية لدعم الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وأوصى بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بإعداد خطة عمل لإشراك الكفاءات المهاجرة في دعم النظم الصحية خلال الأزمات والطوارئ، وتطبيق التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية والاستفادة من إطار المجلس العربي لتقريب معايير التدريب التخصصي ورفع جودته، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم والتدريب وتحسين الرعاية، وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والدول الأعضاء ومتابعة تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات. 

وأكد الإعلان أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة شريك أصيل في صياغة مستقبل الصحة في الوطن العربي، وأن بناء جسور التواصل معها استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والتنمية.

وزارة الصحة المؤتمر العربي الثاني الكفاءات المهاجرة دعم النظم الصحية وزراء الصحة العرب التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية

"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية

هواتفSamsung Galaxy S27

وحش قادم من سامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy S27

آبل تستعد لثورة تصميمية مع iPhone 20 Pro

وداعًا للحواف.. آبل تستعد لثورة تصميمية مع iPhone 20 Pro في 2027

بالصور

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد