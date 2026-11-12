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السيناتور الأمريكي عبد الرحمن السيد: سأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيناتور الأمريكي عبد الرحمن السيد: سأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم

السيناتور الديمقراطي عبد الرحمن السيد
السيناتور الديمقراطي عبد الرحمن السيد
خاطر عبادة

أكد عبد الرحمن السيد، الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان، اعتزامه أداء اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم عند توليه منصبه، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد النسخة التي سيستخدمها.

ولم يحسم الفائز بمقعد ميشيجان في مجلس الشيوخ، بعد، أي نسخة سيختار.. نسخة جيفرسون أو نسخة جامعة ميشيجان، وقال السيد: "سأقسم على القرآن على الأرجح. أيُّ قرآن، نحن غير متأكِّدين".

نسخة جيفرسون التاريخية

وأوضح السيد أن الرئيس الأمريكي الأسبق توماس جيفرسون كان يمتلك نسخة من القرآن الكريم، وهي النسخة نفسها التي أدى عليها النائب الأمريكي كيث إليسون اليمين الدستورية عند انضمامه إلى الكونجرس.

نسخة جامعة ميشيجان خيار آخر

وأضاف أن هناك نسخة أخرى قديمة من القرآن الكريم تحتفظ بها جامعة ميشيجان الأمريكية، وقد تكون هي الخيار الذي سيؤدي عليه اليمين، قبل أن يختتم حديثه قائلاً: "لذا لا أدري، لكنِّي سأقسم على القرآن".

ولا يُلزم الدستور الأمريكي أعضاء الكونجرس بأداء اليمين على كتاب ديني محدد، بل يتيح لهم القسم أو التأكيد على أي نص يختارونه، أو دون أي كتاب على الإطلاق، وهو ما جعل اختيار السيد محل اهتمام واسع.

ويُعد عبد الرحمن السيد من أبرز الوجوه المسلمة الصاعدة في السياسة الأمريكية، بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة.

وكان النائب كيث إليسون أثار جدلاً واسعاً عام 2007 عندما أدى اليمين على نسخة القرآن التي كان يملكها توماس جيفرسون، في سابقة أصبحت رمزاً للتنوع الديني في المؤسسات الأمريكية.

ويأتي إعلان السيد في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تزايد حضور المسلمين الأمريكيين في المجالس التشريعية على المستويين الفيدرالي والمحلي.

السيناتور الديمقراطي عبد الرحمن السيد القرآن الكريم ميشيجان أمريكا

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