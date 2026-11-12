وزير النقل يصل إلى موقع خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان لمتابعة أعمال الإصلاح

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) ركاب الإسماعيلية – السويس عن القضبان، بين محطتي نفيشة والضبعية، لمتابعة أعمال التعامل مع العربة المنفصلة والوقوف على مستجدات الموقف ميدانيًا.

وكانت العربة قد خرجت عن القضبان نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وفي أعقاب الحادث، أصدر وزير النقل تعليماته بالإيقاف التام لحركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، لحين الانتهاء من إجراء فحص شامل ودقيق للسكة على امتداد الخط، والتأكد من سلامة جميع مكوناتها ومهمات تثبيت القضبان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مسير القطارات والحفاظ على سلامة الركاب.

كما وجّه الوزير بالدفع بكافة فرق هندسة السكة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية، لإجراء أعمال التفتيش الشامل لجميع خطوط السكك الحديدية، والتأكد من سلامة القضبان ومهمات التثبيت وتأمين الخطوط، بما يضمن أعلى معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة القطارات.