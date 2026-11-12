قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك صارخ.. مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة
وزير النقل يصل إلى موقع خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان لمتابعة أعمال الإصلاح
مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في غزة
إعلام أمريكي: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن
رئيس مصر للطيران يعلن تحقيق مستويات ربحية غير مسبوقة
خطة لحفر 50 بئرًا بترولية بتقنيات متطورة.. ما الفائدة المتوقعة؟
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهـ ابية لحزب الحياة الكردستاني
القصة الكاملة للقاضي المزيف.. 10 سنوات حبس في 3 قضايا والنطق بالحكم في الاستئناف 24 نوفمبر
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير النقل يصل إلى موقع خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان لمتابعة أعمال الإصلاح

خلال المتابعة
خلال المتابعة
الإسماعيلية انجي هيبة

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) ركاب الإسماعيلية – السويس عن القضبان، بين محطتي نفيشة والضبعية، لمتابعة أعمال التعامل مع العربة المنفصلة والوقوف على مستجدات الموقف ميدانيًا.

وكانت العربة قد خرجت عن القضبان نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وفي أعقاب الحادث، أصدر وزير النقل تعليماته بالإيقاف التام لحركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، لحين الانتهاء من إجراء فحص شامل ودقيق للسكة على امتداد الخط، والتأكد من سلامة جميع مكوناتها ومهمات تثبيت القضبان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مسير القطارات والحفاظ على سلامة الركاب.

كما وجّه الوزير بالدفع بكافة فرق هندسة السكة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية، لإجراء أعمال التفتيش الشامل لجميع خطوط السكك الحديدية، والتأكد من سلامة القضبان ومهمات التثبيت وتأمين الخطوط، بما يضمن أعلى معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة القطارات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

كأس مصر

تأجيل لقاءات الأهلي وبيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر

مالو جوستو

مانشستر يونايتد يجهز عرضًا ضخمًا لضم مالو جوستو من تشيلسي في يناير

المغرب الفاسي

خاص| موقف الأهلي من ضم نجم المغرب الفاسي

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد