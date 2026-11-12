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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يجهز عرضًا ضخمًا لضم مالو جوستو من تشيلسي في يناير

مالو جوستو
مالو جوستو
إسلام مقلد

دخل الفرنسي مالو جوستو، الظهير الأيمن لفريق تشيلسي، دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد، الذي يدرس تقديم عرض طموح للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الأنباء التي تشير إلى عدم شعور اللاعب بالثقة الكافية بشأن دوره داخل صفوف البلوز.

جوستو يدرس مستقبله مع تشيلسي

وكان تشيلسي قد تعاقد مع جوستو في يناير 2023 قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 30.7 مليون جنيه إسترليني، وسط آمال كبيرة في أن يصبح أحد الركائز الأساسية للفريق، بعدما انضم إلى النادي وهو يبلغ من العمر 19 عامًا.

وخاض اللاعب، البالغ حاليًا 23 عامًا، 144 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ورغم ذلك، لم يتمكن جوستو من الحصول على فرصة المشاركة بصورة منتظمة، بسبب المنافسة المستمرة مع قائد الفريق ريس جيمس، الذي احتفظ بمكانه الأساسي كلما كان جاهزًا من الناحية البدنية.

إصابة ريس جيمس تمنح اللاعب فرصة جديدة

وشهدت الفترة الأخيرة تطورات في موقف جوستو، بعدما تعرض ريس جيمس لإصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد، وهو ما قد يمنح الظهير الفرنسي فرصة أكبر للمشاركة بانتظام تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

لكن جوستو لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر سبتمبر الماضي، كما أشارت التقارير إلى تراجع ترتيبه في حسابات الجهاز الفني، مع تقدم جوش أتشيمبونج عليه في خيارات المشاركة بمركز الظهير الأيمن.

 

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يراقبان الموقف

وبحسب ما ذكرته صحيفة «مترو» الإنجليزية، فإن جوستو بدأ تقييم خياراته المستقبلية، وأصبح منفتحًا على فكرة مغادرة تشيلسي بحثًا عن تحدٍ جديد، وهو ما وضع قطبي مدينة مانشستر في حالة ترقب لموقف اللاعب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالحصول على خدمات الظهير الفرنسي، مع متابعة تطورات موقفه داخل تشيلسي تحسبًا لإمكانية التقدم بعرض رسمي.

وأضافت أن تشيلسي قد يطلب الحصول على نحو 75 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب، في ظل ارتباطه بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف إضافية مع النادي اللندني.

صفقة معقدة تنتظر يناير

ولا يبدو انتقال جوستو أمرًا سهلًا، في ظل تمسك تشيلسي المحتمل بخدماته وارتفاع المقابل المالي المطلوب للتخلي عنه، إلى جانب المنافسة المنتظرة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ويمتد اهتمام مانشستر سيتي باللاعب إلى فترة سابقة، إذ ارتبط اسمه برغبة إنزو ماريسكا في لم الشمل معه عندما تولى تدريب الفريق في ملعب الاتحاد خلال الصيف، ما يفتح الباب أمام منافسة محتملة بين الناديين للحصول على توقيعه في يناير المقبل.

تشيلسي مالو جوستو مانشستر يونايتد فترة الانتقالات الشتوية

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