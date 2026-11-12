تطورات حاسمة: مانشستر يونايتد يتواصل رسمياً مع الاتحاد الأمريكي لتعيين بوتشيتينو

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عن تطورات مفاوضات نادي مانشستر يونايتد مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بشأن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«ديفيد أورنستين: مانشستر يونايتد يُجري اتصالاً رسمياً مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مع اقتراب موعد تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً للفريق. يجب تفعيل بند فسخ عقده، بالإضافة إلى دفع مبالغ إضافية لموظفيه».

حيث كشف الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين عن تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر يونايتد للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أورنستين أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالًا رسميًا مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، من أجل التفاوض بشأن رحيل بوتشيتينو عن تدريب المنتخب الأمريكي، تمهيدًا لانتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

وأوضح أن إتمام الصفقة يتطلب تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب الأرجنتيني، والذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، خاصة أن عقده مع الاتحاد الأمريكي يمتد حتى عام 2030.

كما أشار إلى أن التكاليف لن تتوقف عند قيمة الشرط الجزائي، إذ سيتعين على مانشستر يونايتد دفع مبالغ إضافية للاتحاد الأمريكي، حال اصطحاب بوتشيتينو أفراد جهازه الفني المعاون معه إلى النادي الإنجليزي.

ويأتي ذلك في ظل رغبة إدارة مانشستر يونايتد في حسم ملف المدير الفني، حيث يتصدر بوتشيتينو قائمة المرشحين لخلافة مايكل كاريك، في انتظار القرار النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني الحالي

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن المفاوضات، في ظل تحركات إدارة النادي الإنجليزي لإنهاء الاتفاق والتوصل إلى صيغة نهائية مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.