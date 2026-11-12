شاحنات تويوتا اليابانية الصغيرة تشق طريقها إلى أمريكا

أعلنت شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، خططاً لتصنيع طراز «كي-01»، وهو شاحنة صغيرة للغاية من فئة «البيك أب»، في ولاية إنديانا الأمريكية، تمهيداً لطرحه أمام أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبدى اهتماماً بوصول سيارات «كي» اليابانية الصغيرة والمميزة إلى الأسواق الأمريكية، وهو ما تستعد شركة «تويوتا» لتحقيقه من خلال طرح شاحناتها الصغيرة من فئة «البيك أب» في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف توفير خيارات أقل تكلفة للمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما أبدى إعجابه بهذه النوعية من المركبات اليابانية ذات التصميم الصندوقي، التي تنتشر في كل مكان في شوارع اليابان، وتعد وسيلة العمل الأساسية للمزارعين والحرفيين اليابانيين.

كان الرئيس الأمريكي قد وجه وزير النقل بالسماح بإنتاج مثل هذه السيارات وبيعها في الولايات المتحدة، بهدف توفير خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين؛ وهو أمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وقال ترامب، بعد عودته من اليابان في أواخر عام 2025: "إنها صغيرة جداً ولطيفة للغاية، وتساءل حينها: كيف سيكون أداؤها في هذا البلد؟".

وأفادت الصحيفة أن شركة "تويوتا" لم تعلق على ما إذا كان إطلاق هذه الشاحنة الصغيرة جاء استجابةً لدعوة ترامب.

تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة إطلاق "تويوتا" لعلامتها التجارية "سايون"، ففي نسختها السابقة، التي توقفت عام 2016، كانت "سايون" تستهدف جيل الألفية، الذي يظهر اهتماماً أقل بامتلاك السيارات مقارنة بالأجيال السابقة.

تعتمد شاحنات "كي" على محركات صغيرة لا تتجاوز سعتها 660 سي سي، وهي نفس سعة محركات بعض الدراجات النارية متوسطة الحجم. ولكي تصنف ضمن هذه الفئة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي جعلتها ميسورة التكلفة للغاية بالنسبة للسائقين اليابانيين، يجب ألا يتجاوز طول السيارة 3.4 متر وعرضها 1.48 متر.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن صانعي السيارات الأجانب وجدوا صعوبة بالغة في تلبية متطلبات التصميم والحجم هذه للمنافسة في هذا القطاع، الذي يمثل أكثر من ثلث مبيعات السيارات في اليابان، رغم أن شركة "بي واي دي" الصينية تحاول حالياً دخول هذا السوق بسيارتها الكهربائية الصغيرة "راكو". وتعتبر الهيئات التنظيمية في معظم الدول الأخرى السيارات متناهية الصغر المعروفة بـ"كي كارز"، مركبات واهية وغير آمنة، ما يشكل عائقاً أمام توسعها على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن تمتثل المركبة "كي-01" للوائح السلامة الفيدرالية الخاصة بالمركبات منخفضة السرعة المعمول بها في الولايات المتحدة، وهو ما يعني تحديد سرعتها القصوى بـ25 ميلاً في الساعة، بما يعادل نحو 40 كليومتراً في الساعة.

وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات، الذي تعود أسبابه إلى إغراء شركات التصنيع ودفعهم للمستهلكين عالمياً نحو اقتناء سيارات أكبر حجماً من فئة "سيارات الدفع الرباعي"، والشاحنات الصغيرة (بيك أب)، أصبحت سيارات "كي" متناهية الصغر ذات التكلفة المعقولة جزءاً من خطط التوسع العالمي للمجموعات اليابانية.

وتشير شركة "كيلي بلو بوك"، الأمريكية الشهيرة المتخصصة في تسعير السيارات وأبحاثها، إلى أن متوسط سعر الشاحنات الصغيرة في الولايات المتحدة، مثل طراز "فورد إف-150" الأكثر مبيعاً، يبلغ حوالي 68 ألف دولار، بينما تبدأ أسعار الطرازات الأصغر، مثل "فورد مافريك"، و"تويوتا تاكوما"، و"نيسان فرونتير" من نحو 30 ألف دولار.

وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة "نيسان"، إيفان إسبينوزا، قد صرح سابقاً لـ"فاينانشيال تايمز" بأن هناك فرص وإمكانات قوية لبيع سيارات "كي" اليابانية في جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا.

وأشار إلى أن السوق الأمريكية قد تكون صعبة، نظراً لطول الوقت الذي يقضيه السائقون على الطرق السريعة إلى جانب مركبات أكبر بكثير.

ومع ذلك، أوضحت "تويوتا" أن هذه الشاحنة الصغيرة، التي تأتي بمقود على الجانب الأيمن، ستكون "مركبة مخصصة لفئة محددة وبحجم مبيعات محدود"، وسيتم طرحها من خلال برنامج تجريبي يستهدف العملاء التجاريين.

وإلى جانب المزارعين ومربي الماشية، حددت "تويوتا" كلاً من البلديات، والجامعات، وهواة الأنشطة الخارجية، وشركات التوصيل داخل المدن، كعملاء محتملين.

ورفضت الشركة الكشف عن سعر الشاحنة أو هدف محدد لحجم المبيعات، لكنها ذكرت أنها "قد تنظر في توسيع نطاق توفرها ليشمل مبيعات التجزئة المحدودة في وقت لاحق"، في حال كانت المبيعات قوية.

علاوة على طراز "كي-01"، كشفت "تويوتا" أيضاً عن نموذجين اختباريين، وهما المركبة المخصصة لجميع التضاريس "إس إكس إس" ومركبة "بي كيه إي"، مشيرة إلى أنهما يمثلان تعبيرات متنوعة عن "رؤية التنقل المستقبلي" الخاصة بعلامة "سايون".