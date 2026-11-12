مزاعم كاذبة .. أول تعليق من حماس على قصف جيش الاحتلال لمجمع ناصر الطبي

نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس المزاعم التي أطلقها جيش الاحتلال لتبرير استهداف مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والتي ادعى فيها استخدام المستشفى ومحيطه لأغراض عسكرية واتخاذه مقرًا لقيادة نشاط ضد قواته.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الروايات الكاذبة ليست سوى محاولة مكشوفة للتغطية على جريمة حرب جديدة ارتكبها بحق منشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي ، مشيرة إلى أن مزاعم الاحتلال باتخاذ المقاومة من محيط مجمع ناصر مقرًا لقيادة عمليات ضد قواته تمثل محاولة مكشوفة لتبرير استهداف منشأة طبية مدنية معروفة الوظيفة والمهام.

وقالت حماس: طبيعة المكان المستهدف والخسائر التي لحقت بالمرضى والأطباء والطواقم الصحية تكشف بطلان هذه الرواية وتهافتها لا سيما أن الاحتلال سبق أن روّج الادعاءات ذاتها لتبرير استهدافه مجمع ناصر وقتله خمسة صحفيين في 25 أغسطس 2025 ما يؤكد أنها أكاذيب متكررة تُستخدم غطاءً لارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمنشآت الطبية.

وأضاف البيان : أدى استهداف مبنى الجراحات في مجمع ناصر إلى استشهاد وإصابة عدد من المرضى والعاملين في القطاع الصحي وإخراج المبنى عن الخدمة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر وحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال عليها ومنعهم من الإفلات من العقاب الذي وفّر غطاءً لاستمرار حرب الإبادة والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وحثّت أيضًا وسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الصحفية والحقوقية إلى الضغط من أجل السماح بدخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة بعد سنوات من منع الاحتلال وصولهم إليه في محاولة لحجب الحقيقة ومنع التغطية المستقلة التي تكشف جرائمه وتفضح رواياته المضللة.