وول ستريت جورنال: الصواريخ الباليستية منخفضة التكلفة تعيد رسم معادلات الدفاع الجوي

سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الضوء على التحول المتسارع في طبيعة الحروب، مع تراجع تكلفة الصواريخ الباليستية وتحسن دقتها، ما جعلها سلاحا متاحا أمام دول وجماعات مسلحة قادرة على استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية بعيدة المدى، دون الحاجة إلى امتلاك قوات جوية متطورة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور يضع الجيوش الغربية أمام معضلة دفاعية متزايدة، تتمثل في اتساع الفجوة بين القدرة على إنتاج الصواريخ الهجومية وتوفير الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لها، في وقت تواجه فيه شركات الصناعات العسكرية محدودية في الإنتاج، وتمتد طلبيات بعض أنظمة الاعتراض إلى سنوات من العقد المقبل.

وبحسب التقرير، يفرض انتشار هذه الصواريخ مراجعة حسابات عسكرية تقليدية اعتمدت لعقود على التفوق الجوي وتأمين القواعد العسكرية المتقدمة، بعدما أصبح بإمكان خصوم لا يمتلكون طائرات قتالية متطورة تهديد أهداف استراتيجية في عمق أراضي الدول المنافسة.

تطور الدقة يغير معادلة الصواريخ الباليستية

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الصواريخ الباليستية كانت خلال منتصف القرن العشرين وأواخره مرتفعة التكلفة ومحدودة الدقة، إذ كان انحرافها عن الهدف بمئات الأمتار يقلل من فعاليتها في الهجمات التقليدية، بينما لم تكن هذه المشكلة مؤثرة بالقدر نفسه عند استخدامها برؤوس نووية واسعة التأثير.

لكن التطور التكنولوجي خلال العقود الماضية أتاح إنتاج صواريخ أكثر دقة، ما وسع نطاق استخدامها ضد أهداف عسكرية ومنشآت استراتيجية محددة.

ونقلت الصحيفة عن خبير الصواريخ فابيان هينز أن هذه التكنولوجيا ظهرت في البداية لدى الأطراف الأكثر تقدما، قبل أن تنتشر تدريجيا إلى جهات أخرى.

كما استشهدت بتجربة الفصائل اليمنية، التي قال خبير الصواريخ فابيان هوفمان إنها تعكس تراجع الحواجز التقنية أمام امتلاك هذه القدرات، بما يعزز أفضلية المهاجم على المدى القريب.

الصواريخ الباليستية تتجاوز قدرات المسيرات

وفي مقارنة بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لفت التقرير إلى أن حرب أوكرانيا أظهرت قدرة المسيرات على إلحاق أضرار كبيرة بأهداف قابلة للاشتعال، مثل مصافي النفط، لكن محدودية حجم رؤوسها الحربية تقلل قدرتها على تدمير المنشآت شديدة التحصين، مثل حظائر الطائرات ومحطات الطاقة وخطوط الإنتاج العسكري.

في المقابل، تستطيع الصواريخ الباليستية حمل رؤوس حربية أكبر وأكثر قوة، بما يمنحها قدرة أعلى على اختراق المنشآت المحصنة وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن المارشال الجوي البريطاني المتقاعد مارتن سامبسون تحذيره من أن القدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى لم تعد حكرا على الجيوش النظامية، مشيرا إلى أن الدفاعات لم تواكب سرعة تطور التهديدات.

ولخص سامبسون التحول الجديد بالقول: «كل ما هو ثابت أصبح هدفا الآن».

سباق الإنتاج يفاقم أزمة الصواريخ الاعتراضية

وبحسب الصحيفة، تتفوق الصين وروسيا وكوريا الشمالية في وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تصنيع الصواريخ الاعتراضية، وهو ما يكشف اختلالا متزايدا في معادلة الهجوم والدفاع.

وتظهر تداعيات هذا النقص بوضوح في أوكرانيا، حيث تستهدف الهجمات الروسية المتكررة شبكات الطاقة والجسور والمنشآت الصناعية، في وقت تواجه فيه كييف تحديات في توفير أنظمة الدفاع الجوي اللازمة للتصدي لهذه الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن طلبيات صواريخ «باتريوت باك-3» و«ثاد» الاعتراضية تمتد إلى سنوات عدة من العقد المقبل، ما يعكس حجم الضغط على سلاسل الإمداد الدفاعية.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» اتفاقا يستهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنويا، إلا أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وحلفاء لواشنطن يقدرون أن سد الفجوة في الإمدادات سيستغرق سنوات.

القواعد العسكرية الثابتة تحت تهديد متزايد

وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن اختلال التوازن بين قدرات الهجوم والاعتراض دفع مسئولين عسكريين إلى إعادة النظر في جدوى الاعتماد الواسع على الصواريخ الدفاعية المكلفة، مع طرح تعزيز الردع وتغيير أنماط انتشار القوات باعتبارهما جزءا من الحل.

وفي هذا السياق، دعا بن هودجز، القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، إلى تحصين القواعد الجوية، وتوزيع القوات والمعدات على مواقع متعددة، وتعزيز قدرتها على الحركة لتقليل تعرضها للهجمات الصاروخية.

وأكد هودجز أهمية استمرار وجود القواعد العسكرية الخارجية لقربها من مناطق العمليات، لكنه شدد على ضرورة إعادة تقييم جدواها في ضوء التكاليف المتزايدة لحمايتها والمخاطر التي تواجهها.

وخلص التقرير إلى أن انتشار الصواريخ الباليستية منخفضة التكلفة وعالية الدقة يفرض واقعا عسكريا جديدا، لا يقتصر على تطوير أنظمة الاعتراض، بل يمتد إلى إعادة تصميم القواعد العسكرية وتغيير استراتيجيات انتشار القوات، في ظل تزايد قدرة الخصوم على استهداف المواقع الثابتة من مسافات بعيدة.