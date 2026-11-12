قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تطالب بالتحقيق في عرقلة المساعدات الإنسانية بتعز
في ختام موسمه الثالث.. «معهد الغمري الأزهري» يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع «بستان الإبداع للطفل».. صور
الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية إلى تعز
جيش الاحتلال يزعم مهاجمة قائد لواء خانيونس في مجمع ناصر الطبي
طفل في التاسعة بين المصابين.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطما سوهاج
«الأعلى للآباء والمعلمين»: «عبداللطيف» أكثر الوزراء جُرأة في المُطالبة بحقوق المدرسين والأخصائيين
1500 جنيه هدية للعاملين في التأمين الصحي.. تفاصيل المكافأة وموقف المتعاقدين
بوادر انشقاق.. كاتس ردا على آيزنكوت: لسنا بحاجة لموافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا
بشاشة خلفية وكاميرا 200 ميجابكسل .. «هونر» تستعد لإطلاق سلسلة Honor 700
ثروات الدولة خلف الأبواب المغلقة .. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف إهدار الأصول الحكومية
وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام
فرنسا تتوعّد إيران لهذا السبب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم الحظر الأمريكي.. الصين تنجح في شراء رقائق إلكترونية من واشنطن

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  بأن جامعة صينية - تربطها علاقات وثيقة بهيئات الدفاع في بكين - اشترت مؤخراً ْ متطورة من شركة التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا" ، وذلك على الرغم من القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة محتدمة من أجل الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع استراتيجي يشهد نمواً سريعاً، وقد أصبحت منتجات "إنفيديا" -التي تتصدر السوق- محوراً رئيسياً لهذا النزاع.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أزمةً عقب الكشف عن احتمال تورط مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، في عملية تجسس صينية، مما أدى إلى تراجع حاد في أسهم الشركة.

ووفقاً لإشعار مشتريات مؤرخ في 21 أكتوبر/تشرين الأول،

و اشترت جامعة “نورث ويسترن بوليتكنيك”  -ومقرها مدينة شيآن- رقاقتي "H200" من إنتاج "إنفيديا" عبر شركة "شانشي بوسوان" لتكنولوجيا الشبكات  -وليس مباشرة من "إنفيديا"- مقابل 874,700 يوان (أي ما يعادل 131,200 دولار).

وتخضع رقائق "H200" لضوابط التصدير الأمريكية التي تقيد شحنها مباشرة إلى الصين، وتفرض قيوداً معينة على إعادة بيعها على مستوى العالم.

وقد تم شراء هذه الرقائق لصالح كلية الإدارة في الجامعة المذكورة، وهي واحدة من الجامعات الصينية المعروفة بـ "أبناء الدفاع الوطني السبعة" ، والتي تجري أبحاثاً ذات صلة بالدفاع وتحتفظ بروابط مع المؤسسة العسكرية في البلاد.

ووفق الوكالة الفرنسية فقد إشترت كلية الأمن السيبراني في الجامعة نفسها رقاقتي "H200" من "إنفيديا" مقابل 796,000 يوان.

وتسلط الأضواء هذا الأسبوع على علاقة "إنفيديا" بالصين، في أعقاب أنباء عن علاقة خارج إطار الزواج جمعت جينسن هوانغ بامرأة متهمة بالتجسس لصالح بكين.

وقد أقر هوانغ -الذي تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب- علناً بعلاقته مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة “ميجاسبيد” لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة.

جامعة صينية شركة إنفيديا الصين الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

انخفاض تكاليف الشحن يعزز مشتريات الصين من النفط البرازيلي

جوتيريش يقترح ميثاقا جديداً للعدالة المناخية يستند إلى أربع أولويات في مؤتمر كوب ـ 31

جوتيريش يقترح ميثاقا جديداً للعدالة المناخية يستند إلى أربع أولويات في مؤتمر كوب ـ 31

رئيس قبرص: لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية العام

رئيس قبرص: لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية العام

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد