رغم الحظر الأمريكي.. الصين تنجح في شراء رقائق إلكترونية من واشنطن

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن جامعة صينية - تربطها علاقات وثيقة بهيئات الدفاع في بكين - اشترت مؤخراً ْ متطورة من شركة التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا" ، وذلك على الرغم من القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة محتدمة من أجل الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع استراتيجي يشهد نمواً سريعاً، وقد أصبحت منتجات "إنفيديا" -التي تتصدر السوق- محوراً رئيسياً لهذا النزاع.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أزمةً عقب الكشف عن احتمال تورط مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، في عملية تجسس صينية، مما أدى إلى تراجع حاد في أسهم الشركة.

ووفقاً لإشعار مشتريات مؤرخ في 21 أكتوبر/تشرين الأول،

و اشترت جامعة “نورث ويسترن بوليتكنيك” -ومقرها مدينة شيآن- رقاقتي "H200" من إنتاج "إنفيديا" عبر شركة "شانشي بوسوان" لتكنولوجيا الشبكات -وليس مباشرة من "إنفيديا"- مقابل 874,700 يوان (أي ما يعادل 131,200 دولار).

وتخضع رقائق "H200" لضوابط التصدير الأمريكية التي تقيد شحنها مباشرة إلى الصين، وتفرض قيوداً معينة على إعادة بيعها على مستوى العالم.

وقد تم شراء هذه الرقائق لصالح كلية الإدارة في الجامعة المذكورة، وهي واحدة من الجامعات الصينية المعروفة بـ "أبناء الدفاع الوطني السبعة" ، والتي تجري أبحاثاً ذات صلة بالدفاع وتحتفظ بروابط مع المؤسسة العسكرية في البلاد.

ووفق الوكالة الفرنسية فقد إشترت كلية الأمن السيبراني في الجامعة نفسها رقاقتي "H200" من "إنفيديا" مقابل 796,000 يوان.

وتسلط الأضواء هذا الأسبوع على علاقة "إنفيديا" بالصين، في أعقاب أنباء عن علاقة خارج إطار الزواج جمعت جينسن هوانغ بامرأة متهمة بالتجسس لصالح بكين.

وقد أقر هوانغ -الذي تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب- علناً بعلاقته مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة “ميجاسبيد” لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة.