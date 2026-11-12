مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 12-11-2026 عدد مباراة إيطاليا وفرنسا بالجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
تركيا X بلجيكا – 7 مساء – beIN Sports HD 1
أرمينيا X قبرص – 7 مساء - beIN Sports HD 5
إيطاليا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
التشيك X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
إنجلترا X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
ألبانيا X فنلندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
سان مارينو X بيلاروسيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
الجبل الأسود X لاتفيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
غانا X الصومال – 5 مساء - beIN Sports HD 2
غينيا X إيريتريا – 6 مساء – beIN Sports XTRA 2
الكونغو الديموقراطية X سيراليون – 6 مساء - beIN Sports HD 3
غينيا الإستوائية X زيمبابوي – 6 مساء - beIN Sports HD 4
مدغشقر X غينيا بيساو – 6 مساء - beIN Sports XTRA 3
كوت ديفوار X جامبيا – 9 مساء - beIN Sports XTRA 1
بنين X أفريقيا الوسطى – 9 مساء - beIN Sports XTRA 3
الكاميرون X ناميبيا – 9 مساء - beIN Sports XTRA 2
السنغال X السودان – 9 مساء - beIN Sports HD 2