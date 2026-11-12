مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 12-11-2026 عدد مباراة إيطاليا وفرنسا بالجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



تركيا X بلجيكا – 7 مساء – beIN Sports HD 1

أرمينيا X قبرص – 7 مساء - beIN Sports HD 5

إيطاليا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

التشيك X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

إنجلترا X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

ألبانيا X فنلندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

سان مارينو X بيلاروسيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

الجبل الأسود X لاتفيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غانا X الصومال – 5 مساء - beIN Sports HD 2

غينيا X إيريتريا – 6 مساء – beIN Sports XTRA 2

الكونغو الديموقراطية X سيراليون – 6 مساء - beIN Sports HD 3

غينيا الإستوائية X زيمبابوي – 6 مساء - beIN Sports HD 4

مدغشقر X غينيا بيساو – 6 مساء - beIN Sports XTRA 3

كوت ديفوار X جامبيا – 9 مساء - beIN Sports XTRA 1

بنين X أفريقيا الوسطى – 9 مساء - beIN Sports XTRA 3

الكاميرون X ناميبيا – 9 مساء - beIN Sports XTRA 2

السنغال X السودان – 9 مساء - beIN Sports HD 2