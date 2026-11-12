أمطار وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر الجميع من طقس الخميس

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من استمرار الحالة المطرية على أجزاء من منطقة الرياض، مصحوبةً برياح شديدة السرعة، وتكوّن الضباب، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.

وفي بيان له ، ذكر المركز السعودي أن الحالة المطرية تشمل كلا من العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، والغاط، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، والرين، والدلم، والحريق، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرماء، وحريملاء، وثادق، ومرات، ورماح.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ11 مساءً، حيث ناشد المركز جميع المواطنين والمقيمين توخّي الحذر وتجنّب الأودية ومجاري السيول.