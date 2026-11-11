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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
اسماء محمد

أشعل رجل أعمال هندى السوشيال ميديا في الآونة بسبب إعطائه ابنه عربية BMW كمكافأة على نجاحه في المدرسة. 

ووفقا لما أورده موقع DNTV ​أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً وجدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الذهول لاهداء مراهق لم يتجاوز الـ 15 عامًا سيارة فارهة بمبلغ ضخم. 

تفاصيل الترند 

أقدم رجل أعمال هندي من منطقة بوربا باردهامان التابعة لولاية البنغال الغربية، على إهداء ابنه البالغ من العمر 15 عاماً سيارة رياضة فاخرة من طراز BMW M4 Competition، وتبلغ قيمتها نحو 1.62 كرور روبية هندية اى ما يعادل عشرات الآلاف الدولارات، وذلك بسبب تحقيقه درجات مرتفعة في امتحانات منتصف العام الدراسي بالصف التاسع مما أثار تفاعلا واسعا حتى تحول لترند.

قصة هدية العربية الفاخرة

​وتعود تفاصيل القصة إلى اتفاق بين رجل الأعمال شمس الدين ميديا وابنه المراهق محمد طلحة حيث وعد الأب بتحقيق حلم طفله القديم باقتناء هذه السيارة الرياضية الفارهة إذا تمكن من التفوق في اختباراته الدراسية وعقب إعلان النتائج وحصول الطالب على درجات عالية، سافر الأب فوراً إلى العاصمة مومباي لشراء عربية BMW  من أحد المعارض المتخصصة في منطقة أندهيري.

​ولتفادي أي أضرار أثناء النقل، جرى شحن السيارة الفاخرة عبر حاوية مغلقة خصيصاً لمسافة تتجاوز مئات الكيلومترات، لتصل إلى قرية باراج بمنطقة جالسي، وسط دهشة وفضول السكان المحليين الذين تجمعوا لمشاهدة المركبة الاستثنائية فور تفريغها.

مميزات السيارة 

​وتتميز سيارة BMW M4 Competition المحشوة بألياف الكربون بكونها واحدة من أقوى الإصدارات الرياضية للأيقونة الألمانية، حيث تزيد قوتها عن 530 حصاناً بفضل محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات مزود بشاحن توربيني مزدوج، وتستطيع التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.

​وانضمت هذه السيارة الفارهة إلى أسطول عائلة ميديا الذي يضم بالفعل طرازات فاخرة أخرى، من بينها "رينج روفر أوتبيوغرافي"، و"فولفو XC90"، و"مرسيدس C-Class".

عربية عربية BMW رجل أعمال يهدى ابنه عربية رجل أعمال هندي مكافأة نجاح

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