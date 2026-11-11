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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مين فهلوي.. رسالة مثيرة من محسن صالح قبل مواجهتي مصر ومالاوي

محسن صالح
محسن صالح
علا محمد

أثار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، حالة من الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قبل مواجهتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب محسن صالح: «ماتش مالاوي هيوضح الصورة قوي، وحنعرف مين كان صح ومين زودها قوي، ومين كان دوره أساسي ومين ثانوي، ومين كان مخلص ومين فهلوي، ومين كان براوي ومين سوي، ومين وصلنا لكده.. ده ولا دي وده ودا..!!».

وأثارت كلمات محسن صالح تساؤلات حول المقصود من رسالته، خاصة أنها جاءت قبل مباراتي المنتخب المصري أمام مالاوي، في ظل ترقب لما ستكشف عنه المواجهتان بشأن أداء المنتخب والأدوار التي قام بها مختلف المسؤولين.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

موعد مباراة الإياب

ويلتقي المنتخبان مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في المواجهتين وحصد النقاط الست، من أجل تعزيز صدارته والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي الأهلي منتخب مصر مالاوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

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