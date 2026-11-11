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رانيا فريد شوقي ترفض التغطية الإعلامية لحفل زفاف ابنتها.. ونقابة الصحفيين تؤكد على احترام الخصوصية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي ترفض التغطية الإعلامية لحفل زفاف ابنتها.. ونقابة الصحفيين تؤكد على احترام الخصوصية

رانيا فريد شوقي وابنتها
رانيا فريد شوقي وابنتها
تقى الجيزاوي

كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الفنانة رانيا فريد شوقي، أوضحت خلاله أن حفل زفاف ابنتها، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، سيكون مقتصرًا على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، دون السماح بأي تغطية صحفية أو إعلامية.

وأعربت الفنانة خلال الاتصال عن تقديرها للصحافة المهنية واحترامها لدورها ورسالتها، في الوقت الذي أكدت فيه رغبتها وأسرتها في إقامة المناسبة بعيدًا عن التغطية الإعلامية.

ومن جانبها، أكدت نقابة الصحفيين احترامها الكامل لرغبة رانيا فريد شوقي وأسرتها في الحفاظ على خصوصية المناسبة، مشيرة إلى أن صون الحياة الخاصة من المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، ولا يحتاج إلى تنبيه أو توجيه.

وحذرت النقابة من أي محاولات لانتهاك رغبة الأسرة أو تجاوز خصوصيتها من جانب صفحات تنتحل صفة العمل الصحفي، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمثل الصحافة أو الصحفيين، وأن أصحابها يتحملون المسؤولية القانونية.

وشددت النقابة على أن احترام الخصوصية ليس استثناءً أو منحة، بل أحد الأصول الراسخة للمهنة، والفارق بين الصحافة المهنية والممارسات التي لا تمت للعمل الصحفي بصلة.

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها 

وكانت احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعقد قران ابنتها فريدة عاطف عوض، وسط أجواء عائلية مميزة، وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني لهما.

وشاركت الفنانة داليا البحيري، التي كانت من أوائل الحاضرين في حفل عقد القران، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّقت خلالها لحظات من كتب الكتاب، ووجهت رسالة تهنئة للعروسين.

محمود كامل نقابة الصحفيين رانيا فريد شوقي

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