الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته

حدّد مسئولو نادي الزمالك موعدًا نهائيًا لعودة المحترف الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمته الدولية مع منتخب بلاده، في إطار حرص إدارة الكرة على انتظام جميع اللاعبين قبل استئناف المنافسات المحلية والأفريقية، وتجنب أي تأخير قد يؤثر على استعدادات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة، اتفق مع شيكو بانزا على العودة إلى القاهرة يوم 20 نوفمبر الجاري، عقب مشاركته مع منتخب أنجولا في مباراتي جنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشدّد مدير الكرة على ضرورة التزام اللاعب بالموعد المُحدد، محذرًا من توقيع عقوبة مالية حال التأخر في العودة دون تنسيق مسبق مع النادي، خاصة أن الفريق يستعد لخوض مواجهتين مهمتين خلال أيام قليلة، الأولى أمام الجونة يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والثانية أمام النادي الأفريقي التونسي يوم 28 من الشهر نفسه في دوري أبطال أفريقيا.

معتمد جمال يستغل التوقف لإعداد الزمالك

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية يوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، لبدء التحضير لمواجهة الجونة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويسعى معتمد جمال، المدير الفني للفريق، إلى استغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والوقوف على مستوى جميع العناصر المتاحة، قبل الدخول في مرحلة المباريات المتتالية التي تتطلب جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

ودية الاتحاد السكندري ضمن برنامج التجهيز

واستقر الجهاز الفني للزمالك على خوض مباراة ودية أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف.

وتمنح المباراة معتمد جمال فرصة لتجربة بعض العناصر، وتقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب تجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل استئناف مشواره في الدوري المصري والمنافسات الأفريقية.

ويأمل الجهاز الفني في اكتمال صفوف الزمالك خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عودة اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم شيكو بانزا، من أجل الدخول في المرحلة الحاسمة من الاستعدادات قبل مواجهتي الجونة والنادي الأفريقي.