جيمس روبنز: تصويت مجلس النواب انتصار مؤقت لوزير الدفاع بيت هيغسيث

قال جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، إنّ تصويت مجلس النواب لصالح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يمثل انتصاراً سياسياً مؤقتاً، موضحاً أنّ الأطراف التي ترى أنّ الوزير ارتكب العديد من الأفعال التي تستحق العقوبة، ووجهت إليه اتهامات متعددة، لن تتوقف عن ملاحقته، وقد تتقدم بطلبات أخرى لعزله من منصبه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما حدث قد يبدو في الوقت الحالي انتصاراً لهيغسيث، لكن من المتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة طبيعة هذا الانتصار المؤقت، في ظل استمرار المطالبين بعزله وعدم تراجعهم عن موقفهم.

وأوضح روبنز أنّ كثيراً من الأمريكيين يدعمون وزير الحرب أو وزير الدفاع، بسبب امتلاكه روح القتال، مشيراً إلى أنّه لا يعتقد أنّ عدداً كبيراً من الأمريكيين يرى أنّ هيغسيث ارتكب الكثير من الجرائم أو حتى بعض الجرائم المنسوبة إليه.

وأشار إلى أنّ هناك مشكلات تتعلق بطلب العزل، إذ يرى الجمهوريون أنّ هيغسيث غير مسؤول عن الجرائم الواردة في الطلب، وهو ما يفسر جانباً من موقفهم الداعم له رغم الانتقادات الموجهة إلى أدائه، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الحرب مع إيران.

وأكد كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية أنّ الجمهوريين لا يريدون الخروج عن إطار التنافس الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، كما لا يرغبون في منح الديمقراطيين انتصاراً جديداً بعد المكاسب التي حققوها، لافتاً إلى أنّهم يفضلون الوقوف خلف الحزب بوصفه كياناً سياسياً موحداً.

التمسك بالاصطفاف الحزبي

وأضاف أنّ الحزب الجمهوري تلقى ضربة قاسية في الانتخابات الماضية، وهو ما يدفع أعضاءه إلى التمسك بالاصطفاف الحزبي وعدم تقديم مكاسب سياسية إضافية للديمقراطيين.