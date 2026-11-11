من الطفولة إلى المراهقة.. كيف تكتشف الفرق بين كذب طفلك وخياله؟

في رحلة تربية الأطفال، يواجه الآباء والأمهات العديد من التصرفات التي قد تثير قلقهم، ويأتي الكذب في مقدمتها، خاصة عندما يبدأ الطفل في سرد حكايات وأحداث لا تتفق مع الواقع، أو يختلق مواقف لم تحدث من الأساس. لكن هل كل ما يقوله الطفل ويخالف الحقيقة يُعد كذبًا؟ أم أن الخيال الواسع جزء طبيعي من مراحل نموه وتطوره الإدراكي واللغوي؟ وبين الرغبة في غرس الصدق لدى الأبناء والخوف من تحول بعض السلوكيات إلى عادات مستمرة، تبرز أهمية فهم طبيعة المرحلة العمرية والدوافع النفسية وراء تصرفات الأطفال، قبل توجيه الاتهامات أو اللجوء إلى العقاب.

التمييز بين الخيال والكذب

وفي هذا السياق، يوضح خبراء التربية أن التعامل الصحيح يبدأ بفهم الطفل، والتمييز بين الخيال والكذب، والبحث عن الأسباب التي تدفعه إلى إخفاء الحقيقة.

الخيال ليس كذبًا.. افهم طبيعة المرحلة العمرية

أكد الدكتور محمود حفناوي، أستاذ التربية الخاصة والاستشاري التربوي بقسم العلوم النفسية بجامعة القاهرة، أهمية التفرقة بين الكذب والخيال لدى الأطفال، خصوصًا خلال مرحلة رياض الأطفال التي تمتد من سن 4 إلى 6 سنوات، موضحًا أن الخيال يكون واسعًا لدى الطفل في هذه المرحلة، وقد ينسج قصصًا ومواقف من وحي خياله دون أن يكون مدركًا للفارق الكامل بينها وبين الواقع.

وأشار إلى أن التعامل مع كل رواية غير حقيقية يصدرها الطفل باعتبارها كذبًا يمثل خطأ في فهم طبيعة نموه النفسي والإدراكي، مؤكدًا ضرورة مراعاة قدراته العقلية واللغوية قبل الحكم على سلوكياته.

قبل سن الرابعة.. الطفل لا يزال يكوّن حصيلته اللغوية

وأوضح حفناوي، خلال لقائه مع شريف نوال الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الطفل قبل بلوغه سن الرابعة لا يزال في مرحلة تكوين اللغة واكتساب المفردات، وهو ما يجعل قدرته على التعبير عن أفكاره ومواقفه محدودة مقارنة بالمراحل العمرية الأكبر.

ولفت إلى أن تقييم تصرفات الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى فهم مستوى إدراكه وقدرته على التعبير، وعدم تفسير كلماته أو رواياته بمعايير الكبار، حتى لا يتعرض للوم أو العقاب بسبب سلوك قد يكون مرتبطًا بطبيعة نموه.

اللعب وسيلة الطفل الأولى للتعلم

وفيما يتعلق بأساليب تنمية مهارات الأطفال، شدد أستاذ التربية الخاصة على أن التعلم في مرحلة رياض الأطفال يعتمد بصورة أساسية على اللعب والأنشطة التفاعلية، وليس على الأساليب التقليدية القائمة على الورقة والقلم.

وأوضح أن الألعاب التعليمية، مثل البازل والتلوين والصلصال، تمثل أدوات مهمة لتنمية قدرات الطفل على الانتباه والإدراك، ومساعدته على التعرف على الأشكال والألوان، فضلًا عن اكتساب مهارات جديدة بطريقة تتناسب مع مرحلته العمرية.

لماذا يلجأ الطفل إلى الكذب؟.. الخوف والعزلة والتهديد أبرز الأسباب

وشدد حفناوي على ضرورة البحث عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء سلوك الطفل قبل إصدار الأحكام عليه، موضحًا أن الكذب قد يكون مرتبطًا بالخوف من رد فعل الأهل، أو الشعور بالعزلة الاجتماعية، أو محاولة تكوين صداقات وكسب قبول الآخرين، كما قد يكون نتيجة تعرض الطفل للتهديد أو الضغط.

وأكد أن معرفة الدافع الحقيقي وراء إخفاء الطفل للحقيقة تمثل الخطوة الأساسية لاختيار الطريقة الصحيحة للتعامل معه، بدلًا من الاكتفاء بتوجيه اللوم أو العقاب دون فهم الظروف التي دفعته إلى هذا التصرف.