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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غياب 11 ديمقراطيا ينقذ وزير دفاع ترامب من العزل.. ماذا حدث داخل الكونجرس الأمريكي؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي


أوقف مجلس النواب الأمريكي محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، بعدما صوّت بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، في خطوة عطّلت فعليًا إجراءات مساءلته، وسط جدل واسع بعد تغيب عدد من المشرعين الديمقراطيين عن التصويت الحاسم، الثلاثاء.

وشهد التصويت غياب 11 مشرعًا ديمقراطيًا، بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والنائبتان ميلاني ستانسبري ومارلين ستريكلاند، فيما برر عدد منهم عدم مشاركتهم بتعطل حركة المرور والإجراءات الأمنية المصاحبة لمواكب السيارات التي أغلقت الطرق المؤدية إلى مبنى الكابيتول.

وقالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري إنها لم تتمكن من الوصول في الوقت المناسب بسبب حادث مروري وحافلة كانت تتحرك تحت حراسة الشرطة، موضحة عبر منصة «إكس» أن الجمهوريين استخدموا إجراءً برلمانيًا لإحالة قرار عزل هيجسيث إلى اللجنة القضائية، بما أدى إلى تعطيل مسار عزله.

وأضافت ستانسبري أنها قدمت تقريرًا رسميًا لإثبات نيتها التصويت ضد الاقتراح، مطالبة بمواصلة جهود عزل وزير الدفاع. كما أكدت النائبة لورا جيلين أنها كانت عالقة خلف موكب أمني تسبب في إغلاق الطرق، مشيرة إلى أنها كانت تعتزم التصويت برفض الإحالة.

من جانبها، أعربت النائبة بريتاني بيترسن عن غضبها من عدم تمكنها من المشاركة، واتهمت قيادة مجلس النواب، برئاسة الجمهوري مايك جونسون، بإدارة التصويت بطريقة حالت دون مشاركة بعض المشرعين، وكتبت أن الوقت الإضافي الذي استغرقه الجمهوريون ساهم في حمايته من المساءلة.

وبحسب موقع «ذا هيل»، شملت قائمة الغائبين 11 نائبًا ديمقراطيًا، فيما أشار موقع «أكسيوس» إلى إقامة لجنة العمل السياسي «انتخبوا النساء الديمقراطيات» فعالية بالتزامن مع التصويت، حضرها عدد من المشرعين الذين وصلوا متأخرين.

وكانت محاولة العزل قد تقدم بها نائب جمهوري متقاعد، لكن الديمقراطيين تعهدوا بإعادة طرح جهود مساءلة هيجسيث بعد 3 يناير المقبل، مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس، في وقت سبق أن وصف فيه وزير الدفاع محاولة عزله بأنها «تخريب» وليست عملًا وطنيًا، لتبقى المواجهة السياسية حول مستقبله داخل إدارة ترامب مفتوحة على تطورات جديدة.

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