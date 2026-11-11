أخطاء فادحة يرتكبها الآباء في تربية الأطفال.. تعرف عليها

يقع الكثير من الآباء في أخطاء تربوية غير متوقعة أثناء التعامل اليومي مع الأطفال، وغالباً ما تصدر هذه الأفعال عن حسن نية أو رغبة في التسهيل، إلا أنها قد تخلق تحديات سلوكية وشخصية مع مرور الوقت.

وكشف موقع Verywell Family ان الخبراء التربويين حددوا أبرز هذه الأخطاء التى تدمر الأطفال.

عدم الثبات والاتساق في القواعد الأبوية

​يتساهل الآباء أحياناً في تطبيق القواعد في يوم ما (بسبب التعب أو وجود ضيوف)، ليقوموا بمعاقبة الطفل على نفس السلوك في اليوم التالي.

ويصاب الطفل بحالة من الارتباك الشديد لعدم معرفته بالحدود الحقيقية المسموح بها، مما يدفعه إلى اختبار الصبر وتكرار السلوك الخاطئ لمعرفة رد الفعل الجديد.

​لذا يجب الحفاظ على ثبات القواعد والقرارات الأبوية قدر الإمكان، بحيث يكون الخطأ مرفوضاً بغض النظر عن الظروف أو الحالة المزاجية للأهل.



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تقديم الرشاوى والمكافآت المادية للالتزام

​يلجأ بعض الأهالي إلى تقديم وعود بشراء ألعاب أو حلوى مقابل التوقف عن البكاء أو إنجاز الواجبات المدرسية (مثل قول: "إذا كفكت عن البكاء سأشتري لك كذا").

​التأثير السلبي: يتعلم الطفل أن يتصرف بشكل جيد فقط طالما أن هناك مكافأة مادية بانتظاره، مما يضعف دافعيته الداخلية، ويجعله يعتمد على المساومة في كل أمر بسيط.

والحل تعزيز السلوك الجيد بالثناء اللفظي المعنوي، أو استخدام نظام مكافآت رمزي ومنظم ومحدد مسبقاً، لا يُمنح كأداة ضغط فورية لإيقاف نوبات الغضب.

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إلقاء التوبيخ والإنذارات المتكررة دون أفعال حقيقية

​تكرار عبارات التهديد والتحذير المستمر مثل: "سأعد حتى الثلاثة وإلا...!" أو "هذه آخر مرة أقول لك فيها...!" دون تنفيذ أي عواقب فعلية عند عدم الاستجابة، يفقد الطفل احترامه لهذه التحذيرات ويدرك تماماً أنها مجرد كلمات لا أساس لها من الواقع، مما يجعله يتجاهل تماماً توجيهات الوالدين حتى يتم الصرخ بصوت عالٍ.

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والتصرف الصحيح هو إعطاء التوجيه مرة أو مرتين بهدوء وحزم، وربطه بعواقب منطقية وفورية تتبع السلوك مباشرة دون صراخ أو تهديدات مبالغ فيها.

التدخل لإنقاذ الطفل من الفشل والإحباط فوراً

​يسارع الأهل لحل الواجب المدرسي نيابة عن الطفل، أو جلب اللعبة التي نساها بسرعة، لتجنيبه الشعور بخيبة الأمل أو حزن الفشل.

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وهذا يحعل الطفل هش نفسياً، و يفتقر إلى مهارة المرونة النفسية (Resilience)، ويهرب فوراً من مواجهة أدنى تحدٍ لعدم اعتياده على تحمل نتائج أخطائه الصغيرة.

​السماح للطفل باختبار شعور الإحباط البسيط وتصحيح أخطائه بنفسه، مع تقديم الدعم العاطفي وتأكيد الثقة بقدرته على تجاوز الصعاب.



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عدم الالتزام بالقدوة الحسنة أمام الأطفال

​يطلب الأهل من أطفالهم عدم الصراخ أو الكذب أو استخدام الهواتف باستمرار، بينما يقوم الكبار بتلك الممارسات بوضوح أمامهم.

​يفقد الكلام معني وقيمته، لأن الأطفال يتعلمون بالتقليد والمحاكاة البصرية أكثر بكثير مما يتعلمونه بالاستماع إلى الأوامر المباشرة.

​مراقبة السلوك الشخصي للوالدين أولاً، والتأكد من أن الأفعال متوافقة تماماً مع النصائح والتوجيهات المقدمة للطفل.