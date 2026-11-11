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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلغارية تعزيز العلاقات الثنائية ومفاوضات أبوظبي لتسوية الأزمة الأوكرانية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البلغارية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البلغارية
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١١ نوفمبر، اتصالاً هاتفياً مع السيدة فيلسلافا بيتروفا-تشاموفا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا.

واستهل الوزير عبد العاطي الاتصال بنقل تهنئة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ السيدة إيلينا يوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية البلغارية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء احتفال البلدين هذا العام بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي برئاسة وزيري الخارجية في صوفيا خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن عقد الدورة الثالثة للجنة التعاون الاقتصادي، معرباً عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة المصرية الماهرة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة من خلال المسارات الدبلوماسية، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود، بالنظر إلى انعكاسات ذلك المباشرة على استقرار سلاسل إمداد الحبوب، مشيراً إلى أهمية مفاوضات أبوظبي باعتبارها فرصة لدفع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فيلسلافا بيتروفا تشاموفا وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إيلينا يوتوفا

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