اقتصادي: الحرب تضاعف أسعار البتروكيماويات وتضغط على سلاسل الإمداد وأمن الطاقة عالميًا

تسببت تداعيات الحرب في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة والمواد الخام، ولم تعد آثارها مقتصرة على ارتفاع أسعار النفط والغاز، بل امتدت إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية حيوية، من بينها البتروكيماويات والشرائح الإلكترونية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بما ينعكس على معدلات التضخم وأسعار الفائدة في مختلف الاقتصادات.

وفي هذا السياق، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التداعيات الاقتصادية للحرب طالت قطاعات متعددة، موضحًا أن الاضطرابات التي شهدتها الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي أدت إلى تراجع كميات النفط والغاز المسال المتاحة للأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.

تضاعف أسعار البتروكيماويات المصرية

وأوضح أنيس أن أسعار البتروكيماويات في تسليمات التصدير المصرية تضاعفت مع بداية الحرب، بعدما ارتفعت من نحو 450 دولارًا إلى 900 دولار للطن، نتيجة تعطل كميات تمثل قرابة ثلث الإنتاج العالمي من هذه المنتجات في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن هذه التطورات تبرز حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الاضطرابات الجيوسياسية في القطاعات الصناعية، خاصة أن البتروكيماويات تدخل في إنتاج العديد من الخامات والمنتجات المستخدمة في أنشطة اقتصادية مختلفة.

ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لم تتوقف عند المنتجات البترولية والبتروكيماوية، بل امتدت أيضًا إلى غاز الهيليوم، الذي يمثل عنصرًا مهمًا في عمليات التبريد المستخدمة خلال مراحل تصنيع الشرائح الإلكترونية.

الهيليوم والشرائح الإلكترونية ضمن تداعيات الأزمة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن غاز الهيليوم يحظى بأهمية كبيرة في صناعة الشرائح الإلكترونية، نظرًا لاستخدامه في عمليات التبريد خلال مراحل التصنيع، وهي الشرائح التي تدخل بدورها في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من المنتجات التكنولوجية.

ويعكس تأثر هذه الخامات اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية للحرب، إذ لم تعد الأزمة مرتبطة فقط بتوفير مصادر الطاقة، وإنما امتدت إلى مدخلات إنتاج تدخل في صناعات تكنولوجية مهمة، ما يزيد من الضغوط المحتملة على سلاسل التوريد.

تراجع المخزونات الاستراتيجية لدى الاقتصادات الكبرى

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح أنيس أن الاحتياطيات الاستراتيجية لدى عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد استخدامها خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن انخفاض هذه المخزونات يقلص قدرة الدول على التعامل مع أي اضطرابات جديدة في الإمدادات، أو الحد من تداعيات الارتفاعات المحتملة في الأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة التجارة وتدفق الطاقة.

انخفاض أسعار النفط لا ينهي مخاطر الطاقة

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى تطورات أسعار النفط، موضحًا أنها تراجعت من مستويات قاربت 117 دولارًا إلى نحو 92 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع عودة الإمدادات الخليجية إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب.

ورغم هذا التراجع، أكد أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تدفق الإمدادات، لا يزال يمثل تحديًا أمام أسواق الطاقة والاقتصادات المختلفة.

وتشير هذه التطورات إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط الاقتصادية، في ظل ارتباط تكلفة الإنتاج والنقل وتوافر المواد الخام بعوامل متعددة، تتجاوز السعر المباشر للبرميل.