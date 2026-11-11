اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

هجمات الحوثي على الرياض

وفي وقت سابق تمكن الدفاع الجوي، أيضا من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وأعلن الدفاع الجوي أنه اعترض ودمر “صاروخ طواف” (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وفي سياق متصل، أظهرت نسخة من ‌التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نُشرت على موقعها الإلكتروني أن السعودية، أكبر مصدري النفط ​في العالم، رفعت إنتاجها من ​الخام في أكتوبر إلى ⁠أعلى مستوى منذ فبراير ​وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل حرب ​إيران إمدادات الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن السعودية أبلغت أوبك بضخ 10.563 مليون برميل يوميا ​من النفط الخام في أكتوبر، ارتفاعا من 8.372 مليون برميل يوميا ‌في ⁠سبتمبر، ويمثل هذا أعلى مستوى لها منذ فبراير 2026، حين أبلغت السعودية أوبك بإنتاج 10.882 مليون ​برميل ​يوميا.