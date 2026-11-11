قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل هطول الأمطار.. تحذيرات مهمة لحماية المنازل والسيارات من مخاطر الكهرباء
اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض
إيران تحذر المتعاونين مع واشنطن وتل أبيب: لن ننسى من شارك في حصارنا
مصر تعرب عن تضامنها مع بلغاريا في ضحايا حادث التصادم
لتخفيف معاناتهم.. كيف يحصل أطفال السكري على «السنسور الذكي» مجانًا؟
نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية
إلهام عبد العزيز

أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

هجمات الحوثي على الرياض

وفي وقت سابق تمكن الدفاع الجوي، أيضا من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وأعلن الدفاع الجوي أنه اعترض ودمر “صاروخ طواف” (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وفي سياق متصل، أظهرت نسخة من ‌التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نُشرت على موقعها الإلكتروني أن السعودية، أكبر مصدري النفط ​في العالم، رفعت إنتاجها من ​الخام في أكتوبر إلى ⁠أعلى مستوى منذ فبراير ​وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل حرب ​إيران إمدادات الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن السعودية أبلغت أوبك بضخ 10.563 مليون برميل يوميا ​من النفط الخام في أكتوبر، ارتفاعا من 8.372 مليون برميل يوميا ‌في ⁠سبتمبر، ويمثل هذا أعلى مستوى لها منذ فبراير 2026، حين أبلغت السعودية أوبك بإنتاج 10.882 مليون ​برميل ​يوميا.

الرياض الحوثي السعودية الحرب الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

أسعار الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء للمستهلك

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

8 طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.. استخدامات تتجاوز كتابة النصوص

8 طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.. استخدامات تتجاوز كتابة النصوص

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

بالصور

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد