أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5323 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6210 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7097 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.36 جنيه

سعر الشراء: 53.26 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.04 جنيه

سعر الشراء: 59.73 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.82 جنيه

سعر الشراء 50 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.22 جنيه

سعر الشراء: 14.19 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.53 جنيه

سعر الشراء: 14.50 جنيه.



وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرات في الأحوال الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا الخميس على بعض المناطق.

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من درجات الحرارة المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الدفء



وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد تستعد لاستقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وعودة الأجواء الدافئة خلال الأيام القادمة.