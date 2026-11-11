قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
إطلاق التوصيات الختامية لمؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5323 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6210 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7097 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها.

الدولار
الدولار 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.36 جنيه

سعر الشراء: 53.26 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.04 جنيه

سعر الشراء: 59.73 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.82 جنيه

سعر الشراء 50 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.22 جنيه

سعر الشراء: 14.19 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.53 جنيه

سعر الشراء: 14.50 جنيه.

أرشيفية


وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرات في الأحوال الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا الخميس على بعض المناطق.

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من درجات الحرارة المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الدفء

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد تستعد لاستقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وعودة الأجواء الدافئة خلال الأيام القادمة.

أسعار الذهب والدولار أسعار الذهب الذهب الذهب والدولار حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

الطب البيطري بالأقصر

بيطري الأقصر يقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا لـ 603 رؤوس ماشية و480 طائرا بقرية التملية

جامعة بني سويف

سياسة واقتصاد بني سويف تطلق أولى لقاءات سلسلة «حوارات مع مسؤولين وخبراء وصناع القرار»

صحة بني سويف

صحة بني سويف: بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية دنديل بمركز ناصر

بالصور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد