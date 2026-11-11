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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نشرت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، حيث تم التشديد على طلاب 2 بكالوريا بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة لكتابة استمارات امتحانات 2 بكالوريا دور مايو 2027 
 

وقالت المدارس أن الأوراق المطلوبة تتمثل في :

  • عدد 6 صور شخصية بمقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء مكتوب أسفل الصورة الاسم والمسار و مادة المسار (طب رياضيات __، طب فيزياء __،هندسة كيمياء __، هندسة برمجة __، أعمال إدارة أعمال __، أعمال محاسبة __، آداب علم النفس __، آداب لغة 2 فرنسي _المانى )
  •  شهادة ميلاد مائية
  • وصل دفع المصروفات الدراسية.
  • ​وصل تأمين التابلت.
  • ​صورة البطاقة الشخصية للطالبة وبطاقة ولي الأمر.

وقالت المدارس الثانوية لطلاب 2 بكالوريا : يُرجى الالتزام بالموعد المحدد (1 / 12 / 2026) لتجهيز الأوراق، وذلك لحين إعلان مواعيد الإستلام الرسمية الخاصة بعمل إستمارة الصف الثانى بكالوريا .

امتحانات 2 بكالوريا

يؤدى طلاب 2 بكالوريا  الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.



مجموع 2 بكالوريا من 600 .. والمادة بـ100 درجة


وأن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصف الثاني بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.


كما نص القرار على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصف الثاني بكالوريا الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، وتوزع الدرجات كالتالي:

- مشروع 15 درجة
- تقييم أسبوعى 20 درجة
- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة
- السلوك والمواظبة 10 درجات
- التقييم الشهرى(1) 20 درجة
- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

ويكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري (الفنون والآداب) أو (ريادة الأعمال) وفقاً للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.

الثاني بكالوريا الصف الثاني بكالوريا الثانوية المدارس

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