في ذكرى رحيل "مصطفى العقاد".. رحلة مخرج حمل رسالة الإسلام إلى العالم

تحل اليوم /الأربعاء/ ذكرى رحيل المخرج والمنتج السينمائي العالمي مصطفى العقاد، لم يكن الطريق من مدينة حلب السورية إلى هوليوود الأمريكية مفروشا بالورود أمامه، لكنه استطاع بإصراره وطموحه أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في صناعة السينما العالمية، وأن يقدم أعمالا تجاوزت حدود اللغة والجغرافيا.

ومن خلال فيلميه الشهيرين "الرسالة" و"أسد الصحراء.. عمر المختار"، ارتبط اسم العقاد بوجدان أجيال متعاقبة من المشاهدين في العالمين العربي والإسلامي، وظلت أعماله حاضرة على الشاشات رغم مرور عقود على إنتاجها، بينما حالت وفاته في 11 نوفمبر 2005 دون استكمال مشروعات سينمائية أخرى كان يطمح من خلالها إلى مواصلة رسالته الفنية والحضارية.

وُلد مصطفى العقاد في الأول من يوليو عام 1930 بمدينة حلب السورية، ونشأ في أسرة متواضعة، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مسقط رأسه، حيث بدأت علاقته المبكرة بالسينما، بعدما كان أحد جيرانه يعمل مشغلا لآلة العرض السينمائي في إحدى دور السينما، ويطلعه على كيفية عرض الأفلام وقص المشاهد الممنوعة.

ومنذ طفولته، أبدى العقاد شغفا بالتصوير، فبدأ في سن العاشرة بتصوير أفراد أسرته وأشقائه وأصدقائه، كما قدم خلال سنوات دراسته مسرحية بعنوان "شاعر من الصحراء"، عُرضت في معظم أنحاء سوريا، قبل أن يتبلور حلمه بدراسة الإخراج السينمائي والوصول إلى هوليوود.

وعندما بلغ الثامنة عشرة، قرر أن يصبح مخرجا سينمائيا مشهورا، غير أن حلمه قوبل في البداية بمعارضة والده وإحباطات بعض المحيطين به، لكنه لم يتراجع عن طموحه، وبدأ الاستعداد للسفر إلى الولايات المتحدة، فاشترى الكتب التي تدرسها الجامعات الأمريكية وحرص على قراءتها.

وأمام إصراره، وافق والده على سفره، وقدم له عند سلم الطائرة مئتي دولار ونسخة من القرآن الكريم، لترافقه في رحلته إلى الغربة، وتحمل رسالة بالتمسك بالدين والهوية العربية والإسلامية، وهي المبادئ التي ظلت حاضرة في رؤيته الفنية.

وفي عام 1954، غادر العقاد سوريا متجها إلى الولايات المتحدة لدراسة السينما والإخراج في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، حيث برز بين زملائه، خصوصا بعدما أعد فيلما عن "قصر الحمراء" نال عنه جائزة الجامعة، قبل أن يتخرج عام 1958، ويواصل دراساته العليا بجامعة جنوب كاليفورنيا.

ولم تكن الشهادة الجامعية كافية لفتح أبواب هوليوود أمامه، إذ واجه صعوبات كبيرة في الحصول على فرصة عمل، بعدما رفضت سبعة أستوديوهات سينمائية ضخمة، إلى جانب محطات التلفزيون ووكالات الإعلان، توظيفه، لكنه تمكن من اكتساب خبرة مهمة من خلال عمله مساعدا للمخرج العالمي ألفريد هيتشكوك، الذي تتلمذ على يديه قبل أن يبدأ في تشكيل تجربته الخاصة.

وانطلقت مسيرة مصطفى العقاد المهنية مع محطة "إن بي سي" الأمريكية، حيث أعد وأنتج برامج تلفزيونية تناولت السير الذاتية للجماعات العرقية في الولايات المتحدة وتأثير خلفياتها الثقافية في حياتها اليومية، ثم أسس شركة "العقاد للإنتاج الدولي" المتخصصة في الأفلام الوثائقية، وافتتح مكاتب لها في بيروت ولندن وهوليوود، مستفيدا من نجاح فيلمه "قيصر العالم".

وفي عام 1962، اقتحم العقاد عالم هوليوود مخرجا ومنتجا منفذا، محافظا على هويته العربية والإسلامية، حتى إنه رفض تغيير اسمه، مؤمنا بدور السينما في التثقيف والتواصل بين الحضارات. وازداد اهتمامه بقضايا الهوية مع تكوين أسرته، إذ تزوج الأمريكية باتريشيا، ثم انفصل عنها وتزوج السورية سهى العشي، ورزق بأربعة أبناء هم ريما وطارق ومالك وزيد، ليبدأ التفكير في إنتاج فيلم عالمي يقدم حقيقة الإسلام إلى الجمهور الغربي.

وفي عام 1976، حقق العقاد شهرة عالمية بفيلم "الرسالة"، الذي تناول بدايات الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية ونشأة أول دولة إسلامية، وقدمه بنسختين؛ عربية من بطولة عبد الله غيث ومنى واصف، وإنجليزية من بطولة أنطوني كوين وإيرين باباس، مستعينا بكاتب السيناريو هاري كريج والموسيقار موريس جار.

وحرص العقاد على عرض مضمون الفيلم على علماء الشريعة، وحصل على موافقات من الأزهر الشريف والمجلس الشيعي الأعلى في لبنان، مع عدم إظهار شخصية النبي محمد والخلفاء الأربعة. ورغم صعوبات التمويل والاعتراضات التي واجهته خلال التصوير في المغرب، تمكن من استكمال الفيلم بدعم ليبي، لينال نجاحا واسعا ويصبح جزءا من ذاكرة أجيال متعاقبة، خاصة مع تكرار عرضه في المناسبات الدينية.

وعن دوافعه لإخراج الفيلم، قال العقاد: "لقد أخرجت فيلم الرسالة لأنه كان موضوعا شخصيا بالنسبة لي، شعرت بواجبي بصفتي مسلما عاش في الغرب بأن عليّ أن أسرد الحقيقة عن الإسلام".

وبالتوازي مع أعماله التاريخية، واصل العقاد نشاطه في السينما الأمريكية، فبدأ عام 1978 إنتاج سلسلة أفلام الرعب "هالوين"، بعدما عرض عليه المخرج جون كاربنتر سيناريو الجزء الأول وتولى إخراجه، واستمرت السلسلة حتى عام 2002، وخلال مسيرته، أنتج العقاد نحو 13 فيلما، بينها "موعد مع الخوف" عام 1985 و"توصيلة مجانية" عام 1986، مستفيدا من نجاح أفلام الرعب في تمويل مشروعاته الأخرى.

وفي عام 1981، عاد العقاد إلى التاريخ العربي بفيلم "أسد الصحراء.. عمر المختار"، الذي أخرجه باللغة الإنجليزية، بطولة أنطوني كوين وإيرين باباس وأوليفر ريد. وصور مشاهده في ليبيا والمغرب، متناولا مقاومة الشعب الليبي للاحتلال الإيطالي بقيادة عمر المختار على مدار عشرين عاما، وصولا إلى أسره وإعدامه، قبل دبلجة الفيلم إلى العربية.

واختار العقاد أنطوني كوين لتجسيد عمر المختار رغبة في الوصول إلى الجمهور الغربي عبر وجه سينمائي مألوف، وحقق الفيلم مكانة بارزة لدى الجمهور العربي، فيما اعتبره كوين أحد أفضل أعماله، ومن خلال "الرسالة" و"عمر المختار"، سعى العقاد إلى تصحيح الصور النمطية عن العرب والمسلمين، كما شارك في إعداد سلسلة "كيف يرانا العالم؟"، التي أتاحت له التعرف على ثقافات متعددة.

وفي عام 1995، بدأ التخطيط لفيلم عالمي عن القائد صلاح الدين الأيوبي، وكان من المقرر أن يجسد شخصيته الممثل شون كونري، لكن صعوبات التمويل حالت دون تنفيذه، رغم سنوات من البحث والوعود التي لم تتحقق. ورفض العقاد عروضا لإنتاج أفلام عن شخصيات سياسية مقابل التمويل، متمسكا باستقلاله الفني ومرددا: "في الحاجة تكمن الحرية".

كما كان يحضر لفيلم عن الأندلس وإسهامات الحضارة العربية الإسلامية، ويحلم بإنشاء مدينة للإنتاج السينمائي بمستوى عالمي وروح عربية إسلامية، إيمانا بأهمية السينما والإعلام في تغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين.

وحظي العقاد خلال مسيرته بجوائز وتكريمات عربية ودولية وأوسمة من زعماء عرب وأجانب، كما كرمه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وظلت مدينته حلب حاضرة في وجدانه رغم نجاحه العالمي.

وفي التاسع من نوفمبر 2005، تعرض العقاد وابنته ريما لتفجير إرهابي بفندق غراند حياة في العاصمة الأردنية عمان، بينما كان يواصل البحث عن تمويل لمشروعي صلاح الدين والأندلس، وتوفيت ابنته يوم الحادث، قبل أن يلحق بها متأثرا بجراحه في 11 نوفمبر 2005.

وشُيع جثمانه في موكب رسمي وشعبي مهيب بمدينة حلب، ومنحته الحكومة السورية بعد وفاته وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لمواقفه القومية والوطنية، بعدما حالت وفاته دون تكريمه المقرر في مهرجان دمشق السينمائي.

وبرحيل مصطفى العقاد، توقفت أحلامه السينمائية عن صلاح الدين والأندلس، لكن فيلميه "الرسالة" و"أسد الصحراء.. عمر المختار" ظلا حاضرين في ذاكرة أجيال متعاقبة، شاهدين على مسيرة مخرج انطلق من حلب إلى هوليوود، وجمع بين الفن والتاريخ والهوية، تاركا بصمة عالمية ورسالة حضارية لم تكتمل، لكن أثرها بقي خالدا.