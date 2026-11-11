رونالدو جونيور ومالديني وهالاند وكرويف.. 7 أبناء ورثوا أسماء الأساطير فهل ورثوا أمجادهم؟

لم تعد قصة كريستيانو رونالدو جونيور مجرد محاولة جديدة من أبناء نجوم كرة القدم لاقتحام عالم الاحتراف تحت ظلال أسماء آبائهم بل أصبحت حلقة جديدة في ظاهرة كروية ممتدة عبر عقود شهدت انتقال الموهبة والشغف والطموح من جيل إلى آخر مع اختلاف كبير في قدرة كل لاعب على التعامل مع إرث عائلي يصعب تجاوزه.

فبعد أيام قليلة من إسدال والده كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته الدولية الحافلة تلقى نجله الأكبر استدعاءً لتمثيل منتخب البرتغال تحت 17 عاماً في مشهد يحمل الكثير من الدلالات وكأن الكرة البرتغالية تستعد لفتح صفحة جديدة من حكاية عائلة ارتبط اسمها بواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

لكن التحدي الحقيقي أمام رونالدو جونيور لا يتعلق فقط بإثبات قدرته على اللعب في المستويات الكبرى وإنما في التحرر من المقارنة المستمرة بوالده الذي بدأ مشواره الدولي عام 2003 وهو في الثامنة عشرة من عمره قبل أن يختتم مسيرته مع منتخب البرتغال برصيد استثنائي بلغ 146 هدفاً خلال 234 مباراة.

وبينما تتجه الأنظار إلى مستقبل رونالدو الصغير تكشف تجارب كرة القدم أن حمل اسم أحد الأساطير قد يكون ميزة كبيرة في البداية لكنه يتحول أحياناً إلى ضغط هائل خاصة عندما تكون المقارنة مع لاعب صنع تاريخاً يصعب تكراره.

وعلى مدار السنوات الماضية ظهرت نماذج عديدة لأبناء نجوم الكرة بعضهم نجح في تجاوز حدود الاسم العائلي وصناعة مسيرة مستقلة بينما اكتفى آخرون بالوصول إلى مستويات جيدة دون الاقتراب من المكانة التي حققها آباؤهم.

عائلة مالديني.. ثلاثة أجيال تحمل شعار ميلان

تقدم عائلة مالديني واحدة من أبرز قصص الامتداد العائلي في تاريخ كرة القدم بعدما نجح ثلاثة أجيال في الارتباط بنادي ميلان والكرة الإيطالية.

البداية كانت مع تشيزاري مالديني الذي ارتدى قميص ميلان وترك بصمة مهمة في تاريخ النادي قبل أن يأتي نجله باولو ليحول اسم العائلة إلى علامة استثنائية في عالم كرة القدم.

فقد أمضى باولو مسيرته الكروية بالكامل مع ميلان وأصبح أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة بفضل قدراته الدفاعية وشخصيته القيادية كما خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

ولم تتوقف الحكاية عند هذا الحد إذ ظهر الجيل الثالث ممثلاً في دانييل مالديني لاعب كالياري الحالي الذي خاض بدوره مباريات مع المنتخب الإيطالي ليواصل حضور العائلة في كرة القدم وإن كان لا يزال بعيداً عن الإنجازات التاريخية التي حققها والده وجده.

أبناء سيميوني.. الروح القتالية تنتقل من الأب إلى الأبناء

لا تقتصر حكاية انتقال الإرث الكروي على المهارات الفنية فهناك عائلات انتقلت بينها أيضاً الشخصية القتالية والروح التنافسية وهو ما يظهر بوضوح في عائلة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

فقد كان سيميوني الأب أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله وخاض أكثر من 100 مباراة دولية بقميص الأرجنتين قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب ويصبح أحد أنجح المديرين الفنيين في تاريخ أتلتيكو مدريد.

أما نجله جوليانو سيميوني فقد اختار السير في الطريق نفسه ونجح في الوصول إلى الفريق الأول لأتلتيكو مدريد مستفيداً من قدراته البدنية وروحه القتالية إلى جانب تطوره الفني خلال السنوات الأخيرة.

ولا يمثل جوليانو الحالة الوحيدة داخل العائلة إذ تضم أيضاً جيوفاني وجيانلوكا اللذين احترفا كرة القدم في مشهد يعكس حضور اللعبة بقوة داخل أسرة المدرب الأرجنتيني.

جورج وتيموثي وياه.. من الكرة الذهبية إلى الملاعب الأوروبية

تعد عائلة وياه من أبرز النماذج التي نجحت في نقل الاسم الأفريقي إلى الملاعب العالمية عبر جيلين مختلفين فالأب جورج وياه صنع تاريخاً استثنائياً بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995 بفضل مستوياته المميزة مع الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ميلان وباريس سان جيرمان.

ولم تكن مهمة الابن تيموثي سهلة خاصة أن المقارنة مع لاعب بحجم جورج وياه تفرض ضغوطاً كبيرة لكنه استطاع بناء مسيرة خاصة به بعدما اختار تمثيل منتخب الولايات المتحدة رغم أصوله الليبيرية.

جوردي كرويف.. اسم أسطوري ومسيرة لم تصل إلى القمة

على الجانب الآخر لم تكن جميع التجارب قادرة على تكرار نجاح الآباء وتبرز قصة جوردي كرويف باعتبارها نموذجاً واضحاً لصعوبة السير تحت ظلال أسطورة بحجم يوهان كرويف.

فالأب يوهان لم يكن مجرد لاعب كرة قدم بل أحد أبرز من غيروا شكل اللعبة بفضل أفكاره الفنية وفلسفته الكروية وكان له تأثير كبير في تاريخ أياكس وبرشلونة والمنتخب الهولندي.

أما جوردي فقد وجد نفسه أمام مهمة صعبة منذ بداية مسيرته بسبب المقارنات المستمرة مع والده لكنه استطاع تقديم مستويات جيدة والاحتراف في أندية كبيرة أبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد.

إرلينج هالاند.. الابن الذي تجاوز إنجازات والده

تختلف قصة النرويجي إرلينج هالاند عن معظم أبناء النجوم بعدما تمكن من تجاوز المسيرة التي قدمها والده ألف-إنغ هالاند ليصبح أحد أخطر المهاجمين في كرة القدم العالمية.

فقد امتلك الأب مسيرة جيدة في الملاعب الإنجليزية ودافع عن ألوان نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي وكان لاعباً مميزاً في خط الوسط لكن نجله اختار أن يكتب اسمه في تاريخ اللعبة من بوابة تسجيل الأهداف.

وبعد تألقه مع بوروسيا دورتموند انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي عام 2022 ليبدأ مرحلة جديدة من التألق بعدما ساهم في حصد الألقاب المحلية وأصبح أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية.

ونجح المهاجم النرويجي في تسجيل 121 هدفاً خلال 142 مباراة وفق الأرقام الواردة في مسيرته مع مانشستر سيتي ليؤكد أنه لم يكتفِ بالسير على خطى والده بل نجح في الوصول إلى مكانة عالمية تفوقت كثيراً على ما حققه الجيل السابق من العائلة.

ماركوس تورام.. امتداد فرنسي لجيل أبطال العالم

تقدم عائلة تورام نموذجاً آخر لانتقال الموهبة بين الأجيال بعدما نجح ماركوس في السير على خطى والده ليليان تورام أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الفرنسية.

وكان ليليان أحد العناصر الأساسية في منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم 1998 كما ترك بصمة كبيرة مع أندية بارما ويوفنتوس وبرشلونة بفضل قدراته الدفاعية الاستثنائية.

أما ماركوس فقد اختار طريقاً مختلفاً نسبياً بعدما تألق في مركز المهاجم ونجح في لفت الأنظار خلال تجربته مع بوروسيا مونشنغلادباخ قبل الانتقال إلى إنتر ميلان.

كاسبر شمايكل.. الحارس الذي ورث القفازات الذهبية

ومن بين أبرز قصص النجاح العائلي في مركز حراسة المرمى تأتي تجربة الدنماركي كاسبر شمايكل نجل الأسطورة بيتر شمايكل الذي يعد واحداً من أعظم الحراس الذين ارتدوا قميص مانشستر يونايتد.

فقد حقق بيتر خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق الأحمر وكان أحد أبرز نجوم الجيل الذي صنع إنجازات استثنائية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون كما لعب دوراً مهماً في تتويج منتخب الدنمارك ببطولة أوروبا عام 1992.

ورغم صعوبة المنافسة في مركز حراسة المرمى نجح كاسبر في تكوين مسيرة احترافية مميزة وبلغ ذروة نجاحه مع ليستر سيتي عندما كان أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الذي حقق المفاجأة التاريخية بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016.