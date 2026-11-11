شوبير يشيد بموقف محمد صلاح وعمر مرموش

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بموقف محمد صلاح عقب تواصله مع لاعبي منتخب مواليد 2009 بالتزامن مع حديث عمر مرموش مع لاعبي منتخب مواليد 2007.

واكد شوبير في تصريحات اذاعية أن هذه المواقف تترك أثرًا إيجابيًا داخل اللاعبين الصغار.

وتابع : “أمس، حدثت لقطة لطيفة جدًا من النجم الكبير محمد صلاح، بعدما انضم لمعسكر منتخب مصر، حيث شهد مقر مشروع الهدف، الذي أصبح مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، موقفًا رائعًا”

وتابع: “وهنا أحيي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على مشروع الهدف، الذي أصبح المقر الجديد للاتحاد، بعدما تحول المقر القديم، المعروف باسم الجبلاية، إلى مجرد مكاتب إدارية صغيرة، لم يعد لها دور كبير في قيادة الكرة المصرية”